﻿ 'அடிச்சாலும் அண்ணன், தம்பி தான்!'

PUBLISHED ON : ஆக 09, 2026 01:01 AM
'பீஹார் மாநில அரசியலில், இது போன்ற பரபரப்பான திருப்பங்கள் அடிக்கடி நிகழும்; இது, இங்கு சர்வசாதாரணம்...' என்கின்றனர், அங்குள்ள மக்கள்.
பீஹாரில், முதல்வர் சாம்ராட் சவுத்ரி தலைமையில், பா.ஜ., - ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. பீஹார் முன்னாள் முதல்வரும், ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவருமான லாலு பிரசாத் யாதவின் இளைய மகன் தேஜஸ்வி யாதவ், அம்மாநில சட்டசபை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கிறார்.
கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக, லாலு பிரசாத்தின் மூத்த மகன் தேஜ் பிரதாப், ஏற்கனவே கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு விட்டார். இதனால் கோபம் அடைந்த அவர், ஜனசக்தி ஜனதா தளம் என்ற கட்சியை துவக்கினார். ஆனால், கடந்த சட்டசபைத் தேர்தலில், இந்தக் கட்சி படுதோல்வி அடைந்தது.
இந்தப் பிரச்னைக்கு பின், தேஜஸ்வியும், தேஜ் பிரதாபும் பேசிக் கொள்வது இல்லை. இந்நிலையில், 'நீட்' வினாத்தாள் கசிவை கண்டித்து நடந்த போராட்டத்துக்கு, பீஹாரில் மாணவர்களை துாண்டி விட்டதாக, தேஜ் பிரதாப் சமீபத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.
பாட்னா சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அவர், 14 நாட்களுக்கு பின், ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டார். இதையறிந்த தேஜஸ்வி, தேஜ் பிரதாப் வீட்டுக்கு சென்று, அவரை ஆரத்தழுவி கண்ணீர் விட்டார்.
இந்த உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளை பார்த்த ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் தொண்டர்கள், 'அடிச்சாலும், பிடிச்சாலும், அண்ணன், தம்பிங்கிறதை நிரூபிச்சிட்டாங்களே...' என்றனர்.