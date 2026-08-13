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அறிவியல் ஆயிரம் : உலகில் எவ்வளவு பனிக்கட்டி

அறிவியல் ஆயிரம் : உலகில் எவ்வளவு பனிக்கட்டி

PUBLISHED ON : ஆக 13, 2026 12:45 AM

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PUBLISHED ON : ஆக 13, 2026 12:45 AM

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அறிவியல் ஆயிரம்

உலகில் எவ்வளவு பனிக்கட்டி

கிரீன்லாந்து அண்டார்டிகா தவிர உலகின் மற்ற பனிப்பாறைகளில் 1.50 லட்சம் கன கி.மீ., பனிக்கட்டிகள் உள்ளன. இவை உருகினாலே கடல் நீர் மட்டம் 32 செ.மீ., உயரும். இதனால் கடலோர பகுதிகள் மூழ்கும் என இத்தாலியின் லெனின் பல்கலை., ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது. வெப்பநிலை உயர்வால் சில பனிமலைகள் உருகி விட்டன. ஆல்ப்ஸ்,. ஆண்டிஸ், இமயமலை பனிப்பாறைகள் பலஆண்டாக உருகுகிறது. ஏனெனில் பனிப்பொழிவு பனி மீண்டும் உருவாவதை விட வெப்பமான காற்று பனியை வேகமாக உருக்குகிறது. கடல் நீர்மட்டம் 1999 ல் இருந்து ஆண்டுக்கு 3.54 மி.மீ., என இதுவரை 9.38 செ.மீ., உயர்ந்துள்ளது.

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