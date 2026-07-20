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அறிவியல் ஆயிரம்
மறையும் ஆயுதம்
பாதுகாப்பு, விவசாயம், ஆராய்ச்சி, மருத்துவம், டெலிவரி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் 'ட்ரோன்' பயன்படுத்துப்படுகிறது. தற்போதைய போர்களில் 'ட்ரோன்' அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில் அதிவேகமாக சுழன்று, கண்முன்னே மறையும் புதிய வகை 'ட்ரோன்களை' அமெரிக்காவின் நார்த்வெஸ்ட்ரன் பல்கலை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த 'ட்ரோன்' ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் 25 முறை சுற்றுகிறது. இந்த வேகம் என்பது மனிதர்களின் கண்களுக்கு தெரிவது கடினம். இந்த 'ட்ரோன்' பார்வையில் தெரியும் அளவு என்பது மற்ற 'ட்ரோன்களை' விட 10 மடங்கு குறைவு.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/ அறிவியல் ஆயிரம் : மறையும் ஆயுதம்
PUBLISHED ON : ஜூலை 20, 2026 12:01 AM
அ நிறம் | அளவு
அறிவியல் ஆயிரம்
மறையும் ஆயுதம்
பாதுகாப்பு, விவசாயம், ஆராய்ச்சி, மருத்துவம், டெலிவரி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் 'ட்ரோன்' பயன்படுத்துப்படுகிறது. தற்போதைய போர்களில் 'ட்ரோன்' அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில் அதிவேகமாக சுழன்று, கண்முன்னே மறையும் புதிய வகை 'ட்ரோன்களை' அமெரிக்காவின் நார்த்வெஸ்ட்ரன் பல்கலை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த 'ட்ரோன்' ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் 25 முறை சுற்றுகிறது. இந்த வேகம் என்பது மனிதர்களின் கண்களுக்கு தெரிவது கடினம். இந்த 'ட்ரோன்' பார்வையில் தெரியும் அளவு என்பது மற்ற 'ட்ரோன்களை' விட 10 மடங்கு குறைவு.