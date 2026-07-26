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அறிவியல் ஆயிரம்
உலகின் முதல் தடுப்பூசி
போலியோ, எம்.எம்.ஆர்., கொரோனா உட்பட பல்வேறு நோய்களை முன்கூட்டியே தடுக்கும் விதமாக தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில் உலகின் முதல் தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்தவர் பிரிட்டன் விஞ்ஞானி எட்வர்டு ஜென்னர். அக்காலத்தில் உலகில் பரவலாக இருந்த பெரியம்மை வைரஸ் நோய்க்கு பலர் பலியாகினர். இதையடுத்து இதை தடுக்கும் விதமாக 1796ல் தடுப்பூசி கண்டுபிடித்து மக்களின் உயிரைக் காப்பாற்றியவர். இவர் 'தடுப்பூசியின் தந்தை' என அழைக்கப்படுகிறார். இவர் டாக்டர், அறுவை சிகிச்சை நிபுணராகவும், வேதியியல் விஞ்ஞானியாகவும் திகழ்ந்தார்.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/ அறிவியல் ஆயிரம் : உலகின் முதல் தடுப்பூசி
PUBLISHED ON : ஜூலை 27, 2026 12:00 AM
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அறிவியல் ஆயிரம்
உலகின் முதல் தடுப்பூசி
போலியோ, எம்.எம்.ஆர்., கொரோனா உட்பட பல்வேறு நோய்களை முன்கூட்டியே தடுக்கும் விதமாக தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில் உலகின் முதல் தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்தவர் பிரிட்டன் விஞ்ஞானி எட்வர்டு ஜென்னர். அக்காலத்தில் உலகில் பரவலாக இருந்த பெரியம்மை வைரஸ் நோய்க்கு பலர் பலியாகினர். இதையடுத்து இதை தடுக்கும் விதமாக 1796ல் தடுப்பூசி கண்டுபிடித்து மக்களின் உயிரைக் காப்பாற்றியவர். இவர் 'தடுப்பூசியின் தந்தை' என அழைக்கப்படுகிறார். இவர் டாக்டர், அறுவை சிகிச்சை நிபுணராகவும், வேதியியல் விஞ்ஞானியாகவும் திகழ்ந்தார்.