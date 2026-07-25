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அறிவியல் ஆயிரம்
சனியின் நிலவில் ஆறுகள்
சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களில் அதிக நிலவுகளை உடையது சனி. இதற்கு 274 நிலவுகள் உள்ளன. இதில் ஒன்று 'டைட்டன்'. இந்நிலையில் இதில் பூமியைப் போல ஆறுகள், ஏரிகள், மழைப்பொழிவு உள்ளிட்ட நீர்சுழற்சி உள்ளது. ஆனால் இவற்றில் எதிலும் ஒரு துளி கூட நீர் இருப்பதில்லை என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நீருக்குப் பதிலாக, அந்த நிலவின் மொத்த வானிலை அமைப்பும் திரவ நிலையில் உள்ள மீத்தேன், ஈத்தேன் ஆகியவை தான் உள்ளது. அங்குள்ள பனிப்படலத்திற்கு அடியில் நீர் பாறையைப் போல உறைந்த நிலையில் உள்ளது என தெரிவித்துள்ளனர்.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/அறிவியல் ஆயிரம் : சனியின் நிலவில் ஆறுகள்
PUBLISHED ON : ஜூலை 26, 2026 12:00 AM
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அறிவியல் ஆயிரம்
சனியின் நிலவில் ஆறுகள்
சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களில் அதிக நிலவுகளை உடையது சனி. இதற்கு 274 நிலவுகள் உள்ளன. இதில் ஒன்று 'டைட்டன்'. இந்நிலையில் இதில் பூமியைப் போல ஆறுகள், ஏரிகள், மழைப்பொழிவு உள்ளிட்ட நீர்சுழற்சி உள்ளது. ஆனால் இவற்றில் எதிலும் ஒரு துளி கூட நீர் இருப்பதில்லை என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நீருக்குப் பதிலாக, அந்த நிலவின் மொத்த வானிலை அமைப்பும் திரவ நிலையில் உள்ள மீத்தேன், ஈத்தேன் ஆகியவை தான் உள்ளது. அங்குள்ள பனிப்படலத்திற்கு அடியில் நீர் பாறையைப் போல உறைந்த நிலையில் உள்ளது என தெரிவித்துள்ளனர்.