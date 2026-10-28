உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
மனித பரிணாம வளர்ச்சியில் புது கண்டுபிடிப்பு
அரிய புதைபடிவங்கள் குறித்த ஆய்வு, நமது மூதாதையர்களான 'டெனிசோவன்கள்' (Denisovans) எப்படி இருந்திருக்கலாம் என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
டெனிசோவன்கள் என்பவர்கள், சுமார் 3,00,000 முதல் 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆசியா முழுவதும் வாழ்ந்த ஒரு மர்மமான மனித இனத்தவர். இவர்களைப் பற்றிய தகவல்கள் குறைவாகவே உள்ளன.
தற்போது, சீனாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மண்டை ஓடு மற்றும் தாடை எலும்புத் துண்டுகளை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம், நமது இந்தத் தொலைதூர உறவினர்களில் ஒருவரின் முக அமைப்பை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/அறிவியல் ஆயிரம்
PUBLISHED ON : அக் 28, 2026 12:00 AM
அ நிறம் | அளவு
மனித பரிணாம வளர்ச்சியில் புது கண்டுபிடிப்பு
அரிய புதைபடிவங்கள் குறித்த ஆய்வு, நமது மூதாதையர்களான 'டெனிசோவன்கள்' (Denisovans) எப்படி இருந்திருக்கலாம் என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
டெனிசோவன்கள் என்பவர்கள், சுமார் 3,00,000 முதல் 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆசியா முழுவதும் வாழ்ந்த ஒரு மர்மமான மனித இனத்தவர். இவர்களைப் பற்றிய தகவல்கள் குறைவாகவே உள்ளன.
தற்போது, சீனாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மண்டை ஓடு மற்றும் தாடை எலும்புத் துண்டுகளை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம், நமது இந்தத் தொலைதூர உறவினர்களில் ஒருவரின் முக அமைப்பை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.