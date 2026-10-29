உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
எல்லாமே மினரல் வாட்டரா?
கோடை காலம் வந்துவிட்டாலே பாட்டில் தண்ணீர் விற்பனை சூடுபிடிக்கிறது. பாட்டிலில் விற்கப்படுவது எல்லாமே மினரல் வாட்டர் அல்ல. சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீருக்கும், தாது உப்புகள் உள்ள மினரல் வாட்டருக்கும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரே, தற்போது மினரல் வாட்டர் என விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தாதுக்களின் அளவு மாறாமல், ஊற்றில் இருந்து நேரடியாக சேகரித்த நீரே மினரல் நீராகும். பாட்டில்களில் அடைத்து விற்கப்படும் நீரை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் என்று தான் கூற வேண்டும்.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/அறிவியல் ஆயிரம்
PUBLISHED ON : அக் 29, 2026 12:00 AM
அ நிறம் | அளவு
எல்லாமே மினரல் வாட்டரா?
கோடை காலம் வந்துவிட்டாலே பாட்டில் தண்ணீர் விற்பனை சூடுபிடிக்கிறது. பாட்டிலில் விற்கப்படுவது எல்லாமே மினரல் வாட்டர் அல்ல. சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீருக்கும், தாது உப்புகள் உள்ள மினரல் வாட்டருக்கும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரே, தற்போது மினரல் வாட்டர் என விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தாதுக்களின் அளவு மாறாமல், ஊற்றில் இருந்து நேரடியாக சேகரித்த நீரே மினரல் நீராகும். பாட்டில்களில் அடைத்து விற்கப்படும் நீரை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் என்று தான் கூற வேண்டும்.