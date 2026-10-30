உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
மீன் பிடிக்க பல உத்திகளை மனிதன் பயன்படுத்துகிறான்.
துாண்டிலில் புழு, சிறிய மீனைப் போட்டு பெரிய மீனை பிடிப்பது போன்றவை அந்த உத்திகள். சில பறவைகளும் இந்த உத்தியைக் கடைப்பிடிக்கின்றன. கிரீன் ஹெரோன்ஸ் எனப்படும் பறவை, சிறிய வண்டுகள் அல்லது பூச்சிகளை தண்ணீரில் போட்டு பறந்து கொண்டே இருக்கும். அதைச் சாப்பிட மேலே வரும் மீன்களைத் இரையாக்கி கொள்ளும். இதைக் குறிக்க ஆங்கிலத்தில் பெரிய விஷயங்களை செய்ய, சிறிய விஷயங்களை விட்டுக் கொடுப்பவர்களை ‘கிரீன் ஹெரோன்ஸ்' என்கிறார்கள்.
/தினம் தினம்/அறிவியல் ஆயிரம்/இயற்கையும் ஆங்கிலமும்
PUBLISHED ON : அக் 30, 2026 12:00 AM
அ நிறம் | அளவு
மீன் பிடிக்க பல உத்திகளை மனிதன் பயன்படுத்துகிறான்.
துாண்டிலில் புழு, சிறிய மீனைப் போட்டு பெரிய மீனை பிடிப்பது போன்றவை அந்த உத்திகள். சில பறவைகளும் இந்த உத்தியைக் கடைப்பிடிக்கின்றன. கிரீன் ஹெரோன்ஸ் எனப்படும் பறவை, சிறிய வண்டுகள் அல்லது பூச்சிகளை தண்ணீரில் போட்டு பறந்து கொண்டே இருக்கும். அதைச் சாப்பிட மேலே வரும் மீன்களைத் இரையாக்கி கொள்ளும். இதைக் குறிக்க ஆங்கிலத்தில் பெரிய விஷயங்களை செய்ய, சிறிய விஷயங்களை விட்டுக் கொடுப்பவர்களை ‘கிரீன் ஹெரோன்ஸ்' என்கிறார்கள்.