வாய்ப்பூட்டு அவசியம்!

PUBLISHED ON : நவ 08, 2026 12:00 AM
கே,மணிவண்ணன், நடுப்பாளையம், கோவை மாவட்டத்தில் இருந்து அனுப்பிய, ‘இ – மெயில்’ கடிதம்:
தமிழக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் ராஜிவ், ஆற்றில் பெருக்கெடுத்து வரும் நுரைக்கு சாயக்கழிவுகள் காரணமல்ல; வீடுகளில் பயன்படுத்தும் சோப்பு, ஷாம்பு தான் காரணம் என்று கூறியுள்ளார்.
மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரோ, துணை ஜனாதிபதி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட மின் தடைக்கு காரணம், ‘ஜெனரேட்டரில் டீசல் தீர்ந்தது தான்’ என்கிறார்.
முதலில், மின்வெட்டுக்கு காரணம் ஒரு சில அதிகாரிகள் என்றவர், இப்போது ஜெனரேட்டரில் டீசல் இல்லை என்கிறார்.
பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனோ, ‘மைக்’ கிடைத்தால் போதும்; வாய்க்கு வந்ததை எல்லாம் பேசுகிறார்.
எதிர்க்கட்சிகள் கண்களில் விளக்கெண்ணெயை ஊற்றி, இந்த ஆட்சியின் செயல்பாடுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதையே மறந்து, மனம் போனபடி அமைச்சர்கள் பேசுவது ஆட்சிக்கு நல்லதல்ல.
இவர்களுக்கு வாய்பூட்டு போடவில்லை எனில், முதல்வரை இந்த அமைச்சர்கள், முட்டு சந்தில் நிறுத்திவிடுவர்!