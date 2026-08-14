உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
தகவல் சுரங்கம்
பிரிவினை கொடுமையின் நினைவு தினம்
ஒன்று பட்ட இந்தியாவில் இருந்து 1947 ஆக.,14 ல் பாகிஸ்தான் பிரிந்தது. இரு நாடுகளில் இருந்தும் மக்கள் இடம் பெயர்ந்தனர். உலகின் பெரிய இடப்பெயர்வாக அது அமைந்தது. அப்போது நிகழ்ந்த வன்முறை, வெறுப்பு, துன்புறுத்தல்கள், காரணமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்தனர். பிரிவினையின் போது உயிரிழந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் துயரங்களை நினைவு கூறும் விதமாக மத்திய அரசு சார்பில் ஆக/.14-ல் பிரிவினை கொடுமையின் நினைவு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
/தினம் தினம்/தகவல் சுரங்கம்/ தகவல் சுரங்கம் : பிரிவினை கொடுமையின் நினைவு தினம்
PUBLISHED ON : ஆக 14, 2026 12:25 AM
அ நிறம் | அளவு
தகவல் சுரங்கம்
பிரிவினை கொடுமையின் நினைவு தினம்
ஒன்று பட்ட இந்தியாவில் இருந்து 1947 ஆக.,14 ல் பாகிஸ்தான் பிரிந்தது. இரு நாடுகளில் இருந்தும் மக்கள் இடம் பெயர்ந்தனர். உலகின் பெரிய இடப்பெயர்வாக அது அமைந்தது. அப்போது நிகழ்ந்த வன்முறை, வெறுப்பு, துன்புறுத்தல்கள், காரணமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்தனர். பிரிவினையின் போது உயிரிழந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் துயரங்களை நினைவு கூறும் விதமாக மத்திய அரசு சார்பில் ஆக/.14-ல் பிரிவினை கொடுமையின் நினைவு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.