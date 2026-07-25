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தகவல் சுரங்கம் : கார்கில் வெற்றி தினம்

தகவல் சுரங்கம் : கார்கில் வெற்றி தினம்

PUBLISHED ON : ஜூலை 26, 2026 12:00 AM

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PUBLISHED ON : ஜூலை 26, 2026 12:00 AM

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தகவல் சுரங்கம்

கார்கில் வெற்றி தினம்

இந்தியாவின் கார்கில் மலைப்பகுதியை குறுக்கு வழியில் ஆக்கிரமித்த பாகிஸ்தானை அடித்து விரட்டி நம் ராணுவ வீரர்கள் 1999 ஜூலை 26ல் வெற்றிக் கொடி நாட்டினர். போரில் வீர மரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக கார்கில் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. லடாக் யூனியனில் கார்கில் உள்ளது. இங்கு குளிர் காலத்தில் வெப்பநிலை மைனஸ் 48 டிகிரி செல்சியஸ். 1999 ஏப்ரலில் பாக்., ராணுவம், பயங்கரவாதிகளுடன் ஊடுருவியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதைதொடர்ந்து 'ஆப்பரேஷன் விஜய்' பெயரில் இந்திய ராணுவம் போரிட்டு பாகிஸ்தானை வெற்றி கண்டது.

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