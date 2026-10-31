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இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட்கள் 'அக்டோபர் புரட்சியை' நவம்பரில் தான் கொண்டாடுவர்.
1917ல் ரஷ்யாவுக்கும் பிற நாடுகளுக்கும் தேதி வித்தியாசம் இருந்தது. ரஷ்யாவில் அக்., 25 என்றால் மற்ற நாடுகளில் நவ., 7 ஆக இருந்தது. ரஷ்யாவில் இரண்டாம் நிக்கலஸ் மன்னன் ஆட்சியின் போது தான் புரட்சி ஏற்பட்டது. அந்த நேரத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்று அதிகாரப்பூர்வமாக இல்லை. ரஷ்யாவில் 'அக்., புரட்சி' என அறிவிக்கப்பட்ட போது மற்ற நாடுகளில் அது நவம்பர் மாதம்.
/தினம் தினம்/தகவல் சுரங்கம்/நவம்பரில் அக்டோபர் புரட்சி
PUBLISHED ON : அக் 31, 2026 12:00 AM
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இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட்கள் 'அக்டோபர் புரட்சியை' நவம்பரில் தான் கொண்டாடுவர்.
1917ல் ரஷ்யாவுக்கும் பிற நாடுகளுக்கும் தேதி வித்தியாசம் இருந்தது. ரஷ்யாவில் அக்., 25 என்றால் மற்ற நாடுகளில் நவ., 7 ஆக இருந்தது. ரஷ்யாவில் இரண்டாம் நிக்கலஸ் மன்னன் ஆட்சியின் போது தான் புரட்சி ஏற்பட்டது. அந்த நேரத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்று அதிகாரப்பூர்வமாக இல்லை. ரஷ்யாவில் 'அக்., புரட்சி' என அறிவிக்கப்பட்ட போது மற்ற நாடுகளில் அது நவம்பர் மாதம்.