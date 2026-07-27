3 ஆண்டுகளில் பதிவான போதை வழக்குகள் 22,892!: ரூ.794 கோடி மதிப்புள்ள பொருட்கள் பறிமுதல்
3 ஆண்டுகளில் பதிவான போதை வழக்குகள் 22,892!: ரூ.794 கோடி மதிப்புள்ள பொருட்கள் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:56 PM
கர்நாடகாவின், பல மாவட்டங்களில் போதைப்பொருள் புழக்கம் உள்ளது. குறிப்பாக பெங்களூரில், இது மிக அதிகம். இதை கட்டுப்படுத்த போலீசாரும், கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
போதைப்பொருள் புழக்கம் இருப்பதாக தகவல் வந்த இடங்களுக்கு சென்று, அதிரடி சோதனை நடத்தி, கஞ்சா, போதைப்பொருட்கள், போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்கின்றனர். கண்காணிப்பை பலப்படுத்தியுள்ளனர்.
எனினும், போதைப்பொருள் வழக்குகள் எண்ணிக்கை, ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரிக்கும் நிலையில், தண்டனை பெற்றவர்கள் சதவீதம் குறைவாக உள்ளது. மூன்றாண்டுகளில், 22,890க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவாகியும், 9,556 வழக்குகளில் மட்டுமே, குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைத்துள்ளது.
தண்டனை கிடைக்க தாமதமாவதும், போதைப்பொருள் குற்றங்கள் அதிகரிக்க காரணம் என, அதிகாரிகளே வருந்துகின்றனர்.
இது குறித்து, போலீஸ் உயரதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கடந்த மூன்றாண்டுகளில், போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், 22,892 வழக்குகள் பதிவாகின. 31,271 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். 9,556 வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு, தண்டனை கிடைத்துள்ளது.
கஞ்சா, போதைப்பொருள், மாத்திரைகள் என, பல்வேறு விதமான 28,292 கிலோ போதைப்பொருட்கள், பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவற்றின் சர்வதேச மதிப்பு, 794.55 கோடி ரூபாயாகும். கைதானவர்களில் 70 சதவீதம் பேர், போதை பழக்கம் உள்ளவர்கள்.
கர்நாடகாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களில், போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவான, 12,000 வழக்குகள், நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன.
இவற்றை தாமதமின்றி விசாரித்து, குற்றவாளிகளை தண்டிக்க உதவியாக, விரைவு நீதிமன்றம் அமைக்கும்படி, அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம்.
பெங்களூரில் இரண்டு, மங்களூரு, கலபுரகி, பெலகாவி மாவட்டங்களில் தலா ஒரு நீதிமன்றம் அமைக்கும்படி கேட்டுள்ளோம். கர்நாடகாவுக்கு நொய்டா, ராஜஸ்தான், ஹரியானா, குஜராத், மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து, அதிகமான கஞ்சா 'சப்ள ை 'யாகிறது. பெங்களூரில் போதைப்பொருள் வாங்குவோர் எண்ணிக்கை அதிகம்.
பிற மாநிலங்களில் இருந்து வேலை, வியாபாரம் உட்பட, பல நோக்கங்களுக்காக பெங்களூருக்கு வரும் தொழிலாளர்கள், தொழிலதிபர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம்.
சுற்றுலா, கல்வி விசாவில் இந்தியாவுக்கு வரும் நைஜீரியா, தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளின் நபர்கள், டில்லி மற்றும் பெங்களூரில் தங்குகின்றனர். விசா காலம் முடிந்தும், சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பாமல், இங்கேயே தங்கி போதைப்பொருள் விற்பதில் ஈடுபடுகின்றனர் என்பது, விசாரணையில் தெரிந்தது.
போதைப்பொருள் நெட்ஒர்க்கின் சூத்திரதாரிகள் சிக்கினால், போதைப்பொருளை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
பஸ்கள், ரயில்களில் பயணியரை போன்று, போதைப்பொருளை கொண்டு வருகின்றனர். இதை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளோம். 'சிந்தடிக்' போன்ற போதைப்பொருள், பெங்களூருக்கு அதிகமாக வருகிறது.
விமானத்தின் கார்கோ மூலமாக, பெங்களூருக்கு போதைப்பொருள் கடத்தி வந்து, இங்கிருந்து நாட்டின் மற்ற நகரங்களுக்கு அனுப்புகின்றனர்.
பயணியர், வியாபாரிகள் பெயரில் டில்லி, ராஜஸ்தான், ஒடிஷா மாநிலங்களுக்கு வரும் போதைப்பொருள் விற்போர், துணி மூட்டைகளில் போதைப்பொருள் பதுக்கி கொண்டு வருவதை கண்டுபிடித்துள்ளோம்.
போதைப்பொருள் விற்போர், வாங்குவோர் மீது மட்டுமன்றி, பயன்படுத்துவோரையும் கண்காணித்து, வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுகிறது.
போதைப்பொருள் வழக்கில் சிக்கும் வெளிநாட்டவர் மீது, வழக்கு பதிவு செய்வதை விட, அவர்களை நாடு கடத்துவதன் மூலம், குற்றத்தை கட்டுப்படுத்துகிறோம்.
ந டப்பாண்டு 427 பேர் நாடு கடத்தப்பட்டனர். இரண்டரை ஆண்டுகளில், 1,167 வெளிநாட்டவர் நாடு கடத்தப்பட்டனர்.
இவர்கள் பணத்தாசையால், அறிமுகமில்லாத நபர்களிடம், குறைந்த விலைக்கு கஞ்சா, போதைப்பொருள் வாங்கி வந்து, பொதுமக்கள், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அதிக விலைக்கு விற்றதை ஒப்புக்கொண்டனர்.
போதைப்பொருளைகட்டுப்படுத்துவது குறித்து, மாவட்ட வாரியாக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த பொறுப்பு, போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.