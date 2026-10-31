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3 ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் திடீர் இடமாற்றம்

3 ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் திடீர் இடமாற்றம்

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 30, 2026 09:24 PM

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UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 30, 2026 09:24 PM

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பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் மூன்று ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை:

 பள்ளி கல்வி துறை கமிஷனர் சுரல்கர் விகாஷ் கிஷோர், சமூக நலத்துறை கமிஷனராக நியமனம்

 காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த வெங்கட்ராஜா, பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை கமிஷனராக நியமனம்

 ஜி.பி.ஏ., எனும் கிரேட்டர் பெங்களூரு ஆணையத்தின், பேரிடர் மேலாண்மை துறை சிறப்பு கமிஷனர் ஷில்பா நாக், பெங்களூரு மேற்கு மாநகராட்சி கமிஷனராக நியமனம்.

இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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