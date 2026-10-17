/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/வழிப்பறி செய்த 3 பேர் கைது
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 11:54 PM
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தங்கவயல்: தங்கவயல் அம்பேத்கர் பவனுக்குப் பின்புறம் பொருட்காட்சி நடத்த ஏற்பாடு நடந்து வருகிறது. இதன் மேலாளர் சங்கர் சாகர் போஸ்லே என்பவரை இம்மாதம் 5ம் தேதி காலை 6:45 மணிக்கு, அடையாளம் தெரியாத நான்கு பேர் தாக்கி, அவரின் கழுத்தில் அணிந்திருந்த 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கச்சங்கிலியை பறித்து தப்பினர்.
அவர் ராபர்ட்சன் பேட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். விசாரணையில், கார்மேகன் என்ற அப்பேன், 28, மஞ்சுநாத், 31, சுனில்குமார், 40, ஆகியோரை கைது செய்தனர். இவர்களை, தங்கவயல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.