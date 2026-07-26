நண்பரை கொலை செய்தவர் கைது: ஜாதியை சொல்லி திட்டியதால் கோபம்
நண்பரை கொலை செய்தவர் கைது: ஜாதியை சொல்லி திட்டியதால் கோபம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:35 PM
மைசூரு: ஜாதியை பற்றி கூறி திட்டியதால், நண்பரை கொலை செய்து, உடலை பாலத்தில் மறைத்து வைத்தவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டம், டி.நரசீபுரா தாலுகாவின், உகனபாளையா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரசன்னா, 30. இவர் மைசூரு மாவட்டம், டி.நரசீபுரா தாலுகாவின், தும்பலா - கெம்பய்யனஹுன்டி சாலையின், பாலம் அருகில் ஜூலை 22ம் தேதியன்று, தன் நண்பர் கோவிந்தா, 32, என்பவருடன் பேசி கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, பிரசன்னாவை கோவிந்தா ஜாதியை சொல்லி திட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இவரை தாக்கி, மர்மஉறுப்பை வெட்டி, தலை மீது கல்லை போட்டு கொலை செய்த பிரசன்னா, உடலை பாலத்தில் மறைத்து வைத்தார். அதன்பின் போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொண்டு, நடந்ததை கூறினார். தன் ஊர் மற்றும் முகவரியை தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து அங்கு சென்ற, டி.நரசீபுரா போலீசார், உடலை கண்டுபிடித்து மீட்டனர். உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர். அதன் பின் பிரசன்னாவின் கிராமத்துக்கு சென்றனர். அவர் அங்கிருக்கவில்லை. அவரது மொபைல் லொகேஷனை வைத்து, நேற்று காலை கைது செய்தனர்.
அவரிடம் விசாரித்த போது, ஜாதியை கூறி திட்டியதால் நண்பரை கொலை செய்ததாக, பிரசன்னா கூறினார்.
ஆனால், கோவிந்தாவின் மர்ம உறுப்பை வெட்டி எடுத்திருப்பதால், கொலைக்கு கள்ளத்தொடர்பு அல்லது காதல் காரணமாக இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். பல கோணங்களில் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.