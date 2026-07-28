ரூ.800 கோடி முறைகேடு அசோக் 'திடுக்' குற்றச்சாட்டு
ரூ.800 கோடி முறைகேடு அசோக் 'திடுக்' குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:01 AM
பெங்களூரு: ''கால்நடை மருத்துவ அதிகாரி தேர்வில் நடந்த முறைகேடு பற்றி, சி.பி.ஐ., விசாரணைக்கு அரசு உத்தரவிட வேண்டும்,'' என்று, பா.ஜ., கோரிக்கை வைத்துள்ளது.
சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக், பெங்களூரில் நேற்று அளித்த பேட்டி:
கர்நாடக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய கால்நடை மருத்துவ அதிகாரி தேர்வில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. 400 பணியிடங்களையும் தலா 2 கோடி ரூபாய்க்கு விற்றுள்ளனர். இதன் மூலம் 800 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெறப்பட்டுள்ளது.
இந்த முறைகேடு குறித்து, கர்நாடக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் உள்விசாரணை நடத்துகிறது. இதில் கண்டிப்பாக உண்மை வெளிவராது. இதனால் சி.பி.ஐ., விசாரணைக்கு அரசு உத்தரவிட வேண்டும்.
சித்தராமையா முதல்வராக இருந்த போது, கர்நாடக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் முறைகேடு நடப்பதை காங்கிரஸ் அரசு அனுமதிக்காது என்று கூறினார். இப்போது என்ன நடக்கிறது.
லஞ்சம் வாங்கிய ஆடியோவும் வெளியாகியுள்ளது. ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி பெயரும் அடிபடுகிறது. இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. முறைகேட்டிற்கு பின்னால் பெரிய வலையமைப்பு உள்ளது. இப்பிரச்னை குறித்து காங்கிரசின் ராகுல் ஏன் பேசவில்லை. மாநிலத்தில் தேர்வில் முறைகேடு நடந்தால், மாவட்ட கலெக்டர்கள் தான் பொறுப்பு என்று முதல்வர் சிவகுமார் கூறுகிறார். ஆனால் மத்தியில் முறைகேடு நடந்தால் அமைச்சர் தான் பொறுப்பு என்கிறார். ஏன் இந்த இரட்டை நிலைப்பாடு.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.