ஆக., 8ல் 'கோ பால்ஸ்' அமைப்பின் 12ம் ஆண்டு விழா 'கோவோத்சவம்'
ஆக., 8ல் 'கோ பால்ஸ்' அமைப்பின் 12ம் ஆண்டு விழா 'கோவோத்சவம்'
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:32 PM
பெங்களூரு: 'பெங்களூரு கோபால்ஸ் அமைப்பின் 12ம் ஆண்டு விழாவை ஒட்டி, ஆக., 8ம் தேதி 'கோவோத்சவம் 2026 மற்றும் மியூசிக் 2 ஹீல்' பெங்களூரில் கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்தியா — கிராமப்புற மறுமலர்ச்சி, பாரம்பரிய நாட்டு பசுக்கள் பாதுகாப்பு, இயற்கை விவசாயத்தை மையமாக கொண்டு 'கோ பால்ஸ்' என்ற தன்னார்வ அமைப்பு பெங்களூரில் செயல்பட்டு வருகிறது.
10 லட்சம் நாட்டு பசுக்கள் இந்த அமைப்பு, தகவல் தொழில்நுட்ப துறை வல்லுநர்களால் 2014ல் துவங்கியது. இன்று 1,000-க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்களை கொண்ட தேசிய இயக்கமாக வளர்ந்துள்ளது. கடந்த 12 ஆண்டுகளில், 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களை சென்றடைந்து உள்ளது. 50,000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு வாழ்வாதார நம்பிக்கை அளித்து, 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான நாட்டு பசுக்களை பாதுகாக்க உதவி உள்ளது.
தனது 12ம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 8ல், காலை 6:00 மணி முதல், பெங்களூரு கல்யாண் நகர் எச்.ஆர்.பி.ஆர்., லே - அவுட், 9-வது 'சி' பிரதான சாலையில் உள்ள ஸ்ரீ சுரபாரதி சமஸ்கிருத மற்றும் கலாசார நிறுவனத்தில், 'கவோத்சவம் 2026' எனும் பிரமாண்ட விழா நடத்த உள்ளது.
எச்.இ.ஏ.எல்., எனும் உடல்நலம், சுற்றுச்சூழல், விவசாயம் மற்றும் வாழ்வியல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இந்நாள் அமைய உள்ளது.
108 தம்பதிகள் அன்று காலை, 6:30 மணிக்கு கோ சூக்த பாராயணம், உலக நன்மை மற்றும் அமைதிக்கான சிறப்பு வேத பாராயணம்; 8:00 மணிக்கு கோ பூஜை, 108 தம்பதியர் பங்கேற்கும் புனிதமான கோ பூஜை; காலை 10:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை பள்ளி மாணவர்களுக்கான 'கோ க்வெஸ்ட் - 2026' போட்டிகள் நடக்கின்றன.
4 முதல் 8ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஓவிய போட்டி; கதை சொல்லு் போட்டி, 'நாட்டுப்பசுக்களை அறிவோம்' வினாடி வினா போட்டி; மதியம் 2:15 முதல் மாலை 4:30 மணி வரை 'ரசாயன கலப்பற்ற பால், சாணம், கோமியத்துக்கான தெளிவான பாதை' என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் நடக்கிறது. 4:45 முதல் 6:00 மணி வரை கோ யாத்திரை, பாரம்பரிய கலாசார ஊர்வலம் நடக்கிறது.
மாலை 6:30 மணிக்கு 'மியூசிக் 2 ஹீல் - 2026' கர்நாடக இசை கச்சேரியில் பிரபல கர்நாடக இசை கலைஞர் சாகேத் ராமின் இசை நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
இந்நிகழ்ச்சி மற்றும் 'கோ தானம்' மூலம் திரட்டப்படும் நிதி, தமிழகம், கர்நாடகா, ஆந்திரா மாநில கிராமங்களில் பாரம்பரிய கால்நடை மருத்துவம்; நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பாற்றல் தடுப்பு போன்ற நல்வாழ்வு திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
'கோ தான இயக்கம்', பசுக்களைப் பாதுகாப்பதுடன், நிலையான இயற்கை விவசாயம் மூலம் விவசாயிகளின் மண்ணையும், நீரையும் வளம் பெறச் செய்கிறது.
முன்பதிவு, விபரங்களுக்கு: www.wegopals.com என்ற இணையதளம் அல்லது 81486 94359, 99667 38644 என்ற மொபைல் எண்களிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.