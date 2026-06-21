ரூ.65 லட்சத்துடன் வங்கி மேலாளர் தலைமறைவு: தேடுகிறது போலீஸ்
ரூ.65 லட்சத்துடன் வங்கி மேலாளர் தலைமறைவு: தேடுகிறது போலீஸ்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:47 PM
பாகல்கோட்: மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிக்கு சொந்தமான, 65 லட்சம் ரூபாயை, தன் தனிக்கணக்குக்கு, பரிமாற்றம் செய்து, தலைமறைவான வங்கி மேலாளரை, போலீசார் தேடுகின்றனர்.
பாகல்கோட் மாவட்டம், முதோல் தாலுகாவின், லோகாபுராவில் மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கி கிளை உள்ளது. இந்த வங்கியில், 12 ஆண்டுகளாக குருராஜ் சிவராஜா என்பவர், மேலாளராக பணியாற்றுகிறார்.
நடப்பாண்டு மார்ச் 31ம் தேதியன்று, வங்கிக்கு சொந்தமான, 65 லட்சம் ரூபாயை, எஸ்.பி.ஐ., வங்கியில் இருந்து, நேரடியாக தன் தனிப்பட்ட கணக்குக்கு பரிமாற்றம் செய்து கொண்டார்.
பணம் பரிமாற்றத்துக்கு பின், நீண்ட விடுமுறையில் சென்றார். வங்கியின் அன்றாட பணிகள் நடக்க வேண்டும் என்பதால், வேறு ஒருவர் இந்த வங்கிக்கு மேலாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.
கணக்குகளை அவர் சரி பார்த்த போது, முறைகேடு வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. இது குறித்து, விசாரணை நடத்த குருராஜ் சிவராஜாவை, அதிகாரிகள் தொடர்பு கொண்ட போது, அவரது மொபைல் போன் 'ஸ்விட்ச் - ஆப்' செய்யப்பட்டிருந்தது. அவர் தலைமறைவாக இருக்கிறார்.
இது குறித்து, லோகாபுரா போலீஸ் நிலையத்தில், வங்கி அதிகாரிகள் புகார் அளித்துள்ளனர். போலீசாரும் அவரை தேடி வருகின்றனர். இதே வங்கியில், இதற்கு முன், 12 கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்தது.
இப்போது பணத்துடன் மேலாளர் தலைமறைவாகி உள்ளார். இதனால் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.