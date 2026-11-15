ரசாயன வாளியில் விழுந்த சிறுவன் பலி

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ADDED : நவ 14, 2026 10:10 PM
ஸ்ரீராமபுரம்: விளையாடும் போது, ரசாயனம் நிரம்பிய வாளியில் விழுந்ததில், பலத்த காயமடைந்த சிறுவன், 12 நாட்களுக்கு பின் நேற்று உயிரிழந்தார்.
பெங்களூரு எல்.என்.புராவில் வசித்தவர் ரமேஷ்குமார். இவர் மனைவி, 8 வயது மகள், ஓராண்டு 9 மாதங்கள் ஆன மகன் சுப்ரமணியுடன் வசித்து வந்தார். இவரது வீட்டு அருகிலேயே, காப்பர் மேக்கர் பேக்டரி உள்ளது. நவம்பர் 2ம் தேதியன்று, காலை 11:00 மணிக்கு சிறுவன் தன் அக்காவுடன், இந்த பேக்டரி அருகில் விளையாடினார்.
அப்போது எதிர்பாராமல், அங்கிருந்த ரசாயனம் நிரப்பப்பட்ட வாளியில் சுப் ரமணி விழுந்தார். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர், அங்கிருந்த மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். கூடுதல் சிகிச்சைக்கா க தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். ஆனால், சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல், நேற்று அதிகாலை உயிரிழந்தார்.
ஸ்ரீராமபுரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.