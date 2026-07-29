சமூக விரோதிகளுடன் தொடர்பு போலீசாருக்கு டி.ஜி.பி., எச்சரிக்கை
சமூக விரோதிகளுடன் தொடர்பு போலீசாருக்கு டி.ஜி.பி., எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:59 AM
தாவணகெரே: ''சமூக விரோதிகளுடன் போலீசார் தொடர்பு வைத்திருந்தால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என, மாநில டி.ஜி.பி., சலீம் எச்சரித்து உள்ளார்.
தாவணகெரேயில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
சமீபத்தில் பெங்களூரில் நடந்த கொள்ளை சம்பவத்தில், போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தது தெரியவந்தது. அவர்கள் மீது துறை ரீதியில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய வழக்குகள், எங்கள் கவனத்துக்கு வந்து உள்ளன. சட்டம் - ஒழுங்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குற்ற வழக்கில் போலீஸ் துறை தலையிடுவது தவறு.
தாவணகெரேயில் அதிகாரிகள் சிறப்பாக பணியாற்றுகின்றனர். சட்டம் - ஒழுங்கு நன்றாக உள்ளது. இணையவழி குற்றங்கள், போதைப்பொருள், நிதி மோசடி குற்றங்கள் ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
சமூக விரோதிகளுடன் போலீசார் தொடர்பு கொண்டிருந்தால், அது மக்களிடம் நல்ல அபிப்ராயத்தை கொண்டு வராது. சி.ஐ.டி., எனும் குற்ற புலனாய்வு துறையினர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.