/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/அரையாண்டு கடந்தும் மாணவருக்கு 'ஷூ' இல்லை
UPDATED : அக் 26, 2026 12:08 AM
ADDED : அக் 25, 2026 10:54 PM
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பெங்களூரு: பள்ளிகள் திறந்து அரையாண்டு கடந்தும், ஜி.பி.ஏ., எனும் கிரேட்டர் பெங்களூரு ஆணைய எல்லைக்கு உட்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு ஷூ, சாக்ஸ் வழங்கப்படவில்லை என எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் கூறியுள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது:
நடப்பு கல்வியாண்டில் அரையாண்டு கடந்துள்ளது. ஆனால் ஜி.பி.ஏ.,வுக்கு உட்பட்ட பள்ளிகளின் 22,210 ஏழை மாணவர்களுக்கு ஷூக்கள், சாக்ஸ் வழங்கப்படவில்லை. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஸ்வெட்டர்களும் இல்லை. கிழிந்த ஷூக்களை போட்டுக்கொண்டு, மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வருகின்றனர்.
இவ்வாறு கூறினார்.