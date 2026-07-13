திருமலையில் கர்நாடக பிரதிநிதிகளுக்கு முக்கியத்துவம்: முதல்வர் சிவகுமார் உறுதி
திருமலையில் கர்நாடக பிரதிநிதிகளுக்கு முக்கியத்துவம்: முதல்வர் சிவகுமார் உறுதி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:58 PM
பனசங்கரி: ''கர்நாடக அரசு சார்பில் செல்லும் பிரதிநிதிகளுக்கு திருப்பதியில் தினமும் நடக்கும் ஆரத்தியில் முக்கியத்துவம் தரப்படும்,'' என, முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்தார்.
பனசங்கரியில் நடந்த ஸ்ரீ சண்முக சுப்ரமண்ய கோவில் கட்டுமான பணியை, முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று துவக்கி வைத்தார்.
பின் அவர் பேசியதாவது:
திருப்பதி திருமலை வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் தினமும் உள்பிரகாரத்தில் நடக்கும் பூஜையில் பங்கேற்க, கர்நாடக மாநில முதல்வருக்கு மட்டுமே அனுமதி உள்ளது. இனி, கர்நாடக அரசு சார்பில் திருமலையில் சுவாமியை தரிசிக்க வரும் அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், நீதிபதிகள், உயர் அதிகாரிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும்படி, அங்குள்ள கர்நாடக அரசு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளேன்.
திருமலைக்கு செல்லும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் பெரும்பாலனவர்கள், சுவாமியை தரிசிக்க முடியவில்லை என்று கூறுகின்றனர். இனி, அவர்கள் நேராக கருவறைக்கு முன் சென்று, ஆரத்தியில் பங்கேற்கலாம்.
சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து இதுவரை திருமலைக்கு நான் செல்லவில்லை. முதல்வரான பின் சமீபத்தில் சென்று வந்தேன். கர்நாடக பக்தர்கள் வசதிக்காக, திருப்பதியில் கர்நாடகா அறக்கட்டளையை துவக்கிய முன்னாள் முதல்வர் எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா, சிறப்பான கட்டடம் கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அறக்கட்டளை தலைவராக என்னை நியமித்தார். அதற்குள் கர்நாடகத்தில் எங்கள் அரசின் ஆட்சி காலம் நிறைவடைந்துவிட்டது.
சுப்ரமண்ய கோவில் கட்டுவது பற்றி துவாரகநாத் தொடர்ந்து பேசி வந்தார். அதற்கான காலம் வரும் என்று கூறியிருந்தேன். தற்போது அந்த காலம் வந்துவிட்டது. துவாரகநாத் எனக்கு குரு போன்றவர். அவர் இதற்கு முன் கூறிய ஆருடம் அனைத்தும் பழித்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.