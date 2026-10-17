இன்று இந்தியா – வெ.இண்டீஸ் கிரிக்கெட் போட்டி ஸ்டேடியத்தை சுற்றி வாகனங்களை நிறுத்த தடை
இன்று இந்தியா – வெ.இண்டீஸ் கிரிக்கெட் போட்டி ஸ்டேடியத்தை சுற்றி வாகனங்களை நிறுத்த தடை
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:36 PM
பெங்களூரு: இந்தியா – வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான, கிரிக்கெட் போட்டியை முன்னிட்டு, சின்னசாமி மைதானத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், வாகனங்களை நிறுத்த இன்று தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது
பெங்களூரு போக்குவரத்து போலீசார் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை:
இந்தியா – வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி, சின்னசாமி மைதானத்தில் 17ம் தேதியான இன்று நடக்கிறது.
இதை முன்னிட்டு, மைதானத்தை சுற்றியுள்ள சாலைகளில், காலை 11:00 மணி முதல், இரவு வரை 9:00 மணி வரை, வாகனங்கள் நிறுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, குயின்ஸ் சாலையின் பாலேகுந்த்ரி சதுக்கம் – குயின்ஸ் சதுக்கம் மற்றும் குயின்ஸ் சதுக்கம் – சி.டி.ஓ., சந்திப்பு; எம்.ஜி., சாலையின் குயின்ஸ் சதுக்கம் – அனில் கும்ப்ளே சதுக்கம்; எம்.ஜி.சாலை – கப்பன் சாலை; லோக் பவன் சாலையின் டி.சவுடய்யா சாலை, ரேஸ்கோர்ஸ் சாலை; சென்ட்ரல் தெரு; காமராஜ் சாலையின் காவேரி எம்போரியம் சந்திப்பு – டிக்கென்சன் சந்திப்பு.
எம்.ஜி.சாலை – செயின்ட் மார்க்ஸ் சாலை; ஹட்சன் சதுக்கம் – குயின்ஸ் சதுக்கம்; குயின்ஸ் சதுக்கம் – விட்டல் மல்லய்யா ரோடு சந்திப்பு; சித்தலிங்கய்யா சதுக்கம் – ஆர்.ஆர்.எம்.ஆர்., சதுக்கம் இடையில் சாலையின் இ ருபுறமும் வாகனங்களை நிறுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
செயின்ட் ஜோசப் இந்தியன் உயர்நிலைப் பள்ளி மைதானம், யு.பி.சிட்டி, சிவாஜிநகர் பஸ் நிலையத்தின் முதல் தளம், சுதந்திர பூங்கா பார்க்கிங், செயின்ட் ஜோசப் ஆண்கள் பள்ளி ஆகிய இடங்களில், வாகனங்களை ‘பார்க்கிங்’ செய்யலாம்.
போட்டியை காண வருவோர், முடிந்த அளவுக்கு, தங்கள் வாகனங்களில் வருவதை தவிர்த்து, பி.எம்.டி.சி., மற்றும் மெட்ரோ ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.
கிரிக்கெட் போட்டியை முன்னிட்டு மெட்ரோ நிர்வாகமும், மெட்ரோ ரயில் சேவையை நீட்டித்துள்ளது. நாளை அதிகாலை 12:00 மணிக்கு ஒயிட்பீல்டில் இருந்தும்; 12:15 மணிக்கு செல்லகட்டாவில் இருந்தும்; சில்க் இன்ஸ்டிடியூட், மாதவாராவில் இருந்து 12:15 மணிக்கு; பொம்மசந்திராவில் இருந்து 12:00 மணிக்கு; ஆர்.வி.ரோட்டில் இருந்து 1:30 மணிக்கு கடைசி ரயில் இயக்கப்படும்.
மெஜஸ்டிக் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, அனைத்து முனையங்களுக்கும் கடைசி ரயில் 1:00 மணிக்கு புறப்படும். டிக்கெட் கவுன்ட்டரில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க, ‘கியுஆர்’ கோடு மூலம் டிக்கெட் எடுத்து கொள்ளலாம்.