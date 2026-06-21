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'மாஜி' முதல்வர் சித்தராமையா கவுரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்றார்
'மாஜி' முதல்வர் சித்தராமையா கவுரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்றார்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 19, 2026 08:24 PM
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கோலார்: முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜாலப்பா பிறந்த நாள் மற்றும் மருத்துவமனை நிறுவன தின விழா, நேற்று நடந்தது. அதில் சித்தராமையாவுக்கு, 'கவுரவ டாக்டர்' பட்டம் வழங்கப்பட்டது. விழா மேடையில் தன் பெயர் அறிவிக்கப்பட்ட போது, சித்தராமையா ஆச்சரியம் அடைந்தார்; பட்டம் பெற மறுத்தார். அதன்பின் அனைவரின் நெருக்கடிக்கு பணிந்து, பட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டார்.
அதன்பின் உரையாற்றிய சித்தராமையா, 'என்னை யாரும், டாக்டர் சித்தராமையா என, அழைக்க வேண்டாம். வழக்கம் போன்று சித்தராமையா என்றே அழையுங்கள்' என, நகைச்சுவையாக கூறினார்.