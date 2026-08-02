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﻿ மத ரீதியாக உடை அணிபவர்கள் முன்னதாக வர அமைச்சர் அறிவுரை

﻿ மத ரீதியாக உடை அணிபவர்கள் முன்னதாக வர அமைச்சர் அறிவுரை

ADDED : ஆக 01, 2026 11:07 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 11:07 PM

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பெங்களூரு: ''போலீஸ் ஏட்டு தேர்வுக்காக, மத உடை அணிந்து வர விரும்புவோர், பகல் 2:30 மணிக்கு முன்னதாக தேர்வு மையத்துக்கு வேண்டும். அவர்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிறகே, தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவர்,'' என, உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே தெரிவித்தார்.

மாநிலம் முழுதும் இன்று பல்வேறு மையங்களில் 3,991 போலீஸ் ஏட்டுகள் பணியிடங்களுக்கானே தேர்வு நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்க, 4,54,536 பேர் விண்ணப்பித்து உள்ளனர். தேர்வில் முறைகேடு நடக்காமல் இருக்க, கே.இ.ஏ., எனும் கர்நாடக தேர்வு ஆணையம் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.

தேர்வு தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே நேற்று குறிப்பிட்டுள்ளதாவது:

மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பலப்படுத்தும் வகையில், இந்தாண்டுக்கான தேர்வு ஏற்பாடுகளை மாநில அரசு செய்துள்ளது.

தேர்வு மையத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டிய பொருட்கள், தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் முழு பட்டியல், தேர்வு எழுதுபவர்களின் நுழைவு சீட்டுகள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு உள்ளன.

அனைவரும் ஆடை விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். மத ரீதியான உடைகளை அணிந்து தேர்வு எழுத விரும்புவோர், தேர்வு துவங்குவதற்கு முன்னதாக தேர்வு மையத்துக்கு வர வேண்டும். அவர்கள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவர். வேலை தேடும் மாணவர்கள், எந்தவித குழப்பத்துக்கும் ஆளாகாமல், நம்பிக்கையுடன் தேர்வை எதிர்கொள்ளுங்கள்.

இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

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