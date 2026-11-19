UPDATED : நவ 17, 2026 03:02 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:46 PM
- நமது நிருபர் -
பெங்களூரின் சிவாஜி நகரில் அமைந்துள்ள நாகம்மா கோவில், பிரபலமான கோவில்களில் ஒன்றாகும். இங்கு குடி கொண்டுள்ள நாகம்மாவுக்கு, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் உள்ளனர்.
பெங்களூரு சிவாஜி நகரின் வீரப்பிள்ளை வீதியில், நாகம்மா கோவில் அமைந்துள்ளது. சிவாஜி நகர் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில், தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். இவர்கள் நாகம்மாவின் பக்தர்கள்.
இவர்களின் ஒத்துழைப்பில், கோவில் பராமரிக்கப்படுகிறது. கோவிலில் இயற்கையாக உருவான புற்று உள்ளது. இதனால், இங்கு குடி கொண்டுள்ள அம்பாளுக்கு, நாகம்மா என பெயர் வந்துள்ளது.
அமாவாசை
ஆதிசக்தியின் அம்சமாகவும், மக்களின் காவல் தெய்வமாகவும் விளங்குகிறார். தினமும் பெருமளவில் பக்தர்கள் வருகின்றனர். குறிப்பாக செவ்வாய், வெள்ளிக் கிழமைகள், சஷ்டி, பவுர்ணமி, அமாவாசை நாட்களில் தொலைவில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகின்றனர். புற்றுக்கு பால் ஊற்றுகின்றனர்.
இங்கு குடிகொண்டுள்ள அம்பாளை தரிசனம் செய்து, பிரார்த்தனை செய்தால் கேட்டது கிடைக்கும் என, பக்தர்கள் நம்புகின்றனர். குறிப்பாக நாக தோஷங்கள் நீங்கும். திருமண தடை நீங்கும். வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் மறையும்.
சக்தி வாய்ந்த அம்மன் என்பதால், கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை, நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது. கோவிலில் நடக்கும் திருவிழாக்கள், மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவையாகும். ஆண்டுதோறும் ஆடி, ஆவணி மாதங்களில் நாகபஞ்சமியை முன்னிட்டு, பிரம்ம ரத உற்சவம் வெகு விமரிசையாக நடக்கும். மஹா சண்டி ஹோமம் நடக்கும். இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பர்.
நவராத்திரி
நவராத்திரி விழாவில் அம்மனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கும். இதை பார்ப்பதற்கு காண கண்கோடி வேண்டும்.
நாக தோஷம் நீங்கவும், திருமண தடை நீங்கவும், குழந்தை வரம் வேண்டியும் பக்தர்கள் நாக பிரதிஷ்டை செய்தும், மாவிளக்கு ஏற்றியும் வழிபடுகின்றனர்.
ஆரம்ப நாட்களில் மிக சிறிதாக இருந்த கோவில், இப்போது பெரிதாக கட்டப்பட்டுள்ளது. சனீஸ்வரன், ஆஞ்சநேயர் சன்னதிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. சனிக்கிழமைகளில் இங்கு அதிக பக்தர்கள் வருகின்றனர்.