﻿ ஒரு கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்படும் அபாயம்

ADDED : ஆக 13, 2026 12:12 AM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் நடக்கும் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியால், வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து, ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் நீக்கப்படும் சூழல் நிலவுகிறது.
ெகர்நாடக மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அன்புகுமார் நேற்று அளித்த பேட்டி:
கர்நாடகாவில் இதுவரை 5 கோடியே ௫௪ லட்சத்து ௩௨,௩௧௪ வாக்காளர்களுக்கு எஸ்.ஐ.ஆர்., படிவங்கள் வினியோகிக்கப்பட்டு உள்ளன. இவற்றில் ௪ கோடியே ௪௫ லட்சத்து 57,010 விண்ணப்பங்கள் டிஜிட்டல் மயமாகப்பட்டு உள்ளன. 80.38 சதவீதம் படிவங்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு உள்ளன.
எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகளின் போது அடையாளம் கண்டறிய முடியாதவர்கள், இடம்பெயர்ந்தவர்கள், இறந்தவர்கள், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் வாக்காளர் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள், போலி வாக்காளர்கள் என பல வகைகளை சேர்ந்த ஒரு கோடியே ௮ லட்சத்து ௭௫,௩௦௪ வாக்காளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு உள்ளனர்.
எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகளில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், பி.எல்.ஓ.,க்களை மக்கள் அணுகவும். வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம்பெறாவிட்டால் அச்சப்பட தேவையில்லை. படிவம் '6'ஐ பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.