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﻿ விதான் சவுதா சுற்று பகுதியில் ஆக., 13 முதல் 27 வரை தடை

﻿ விதான் சவுதா சுற்று பகுதியில் ஆக., 13 முதல் 27 வரை தடை

ADDED : ஆக 08, 2026 11:59 PM

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ADDED : ஆக 08, 2026 11:59 PM

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பெங்களூரு: சட்டசபை, மேல்சபை கூட்டத்தொடர் துவங்குவதால், ஆகஸ்ட் 13 முதல் 27ம் தேதி வரை, விதான் சவுதா சுற்றுப்பகுதிகளில் தடையுத்தரவு பிறப்பித்து, பெங்களூரு நகர போலீஸ் கமிஷனர் சீமந்த்குமார் சிங் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அவரது உத்தரவு:

ஆகஸ்ட் 13 முதல், 27ம் தேதி வரை சட்டசபை, மேல்சபை கூட்டத்தொடர் நடக்கவுள்ளது. கூட்டத்தொடர் நடக்கும் நாட்களன்று, விதான்சவுதா சுற்றுப்பகுதிகளில் 2 கி.மீ., எல்லையில், தடையுத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

முறைப்படி அனுமதி பெற்று, சுதந்திர பூங்காவில் நடத்தப்படும் போராட்டத்துக்கு தடையில்லை. ஆனால் இதை தவிர வேறு எந்த போராட்டத்துக்கும் அனுமதி இல்லை.

சட்டசபை நடக்கும் நேரத்தில், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள், சங்கங்கள், அமைப்புகள் தங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, போராட்டம், பேரடி, தர்ணா, விதான்சவுதா முற்றுகையில் ஈடுபடக்கூடும். இதனால் சட்டசபை, மேல்சபை கூட்டத்தொடருக்கு இடையூறு ஏற்படும். பொது மக்களின் நிம்மதியும் பாதிக்கும். வாகன போக்குவரத்துக்கும் தொந்தரவாக இருக்கும்.

இதை மனதில் கொண்டும், சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் நோக்கில், தடையுத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 13 முதல் 27 வரை, இத்தடை அமலில் இருக்கும்.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

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