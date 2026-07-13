தங்கவயலுக்கு அம்பேத்கர் வந்த நாள் அறிவு தினமாக கொண்டாட்டம்
தங்கவயலுக்கு அம்பேத்கர் வந்த நாள் அறிவு தினமாக கொண்டாட்டம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:51 PM
தங்கவயல்: தங்கவயல் நகருக்கு சட்ட மேதை அம்பேத்கர் வந்து சென்ற தினமான நேற்று, அறிவு தினமாக, தங்கவயல் பாதுகாப்பு ஐக்கிய முன்னணி சார்பில் கொண்டாடப்பட்டது.
அம்பேத்கர், தன் துணைவியார் சவிதாவுடன், 1954 ஜூலை 12ல், சாம்பியன் பகுதியில் உள்ள தென்னிந்திய பவுத் த சங்கத்துக்கு வந்து சென்றார். அவர் வந்து சென்ற ஜூலை 12ம் தேதியை, ஆண்டுதோறும் அறிவு தினமாக கொண்டாட முடிவு செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, ராபர்ட்சன் பேட்டை அம்பேத்கர் பூங்காவில் உள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில், அவரின் தங்கவயல் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர். ஸ்ரீகுமாருக்கு, அம்பேத்கர் விருது வழங்கப்பட்டது.
வக்கீல் ஜோதிபாசு, தயானந்தா, பிரதாபன், வெற்றிசீலன், கருணாமூர்த்தி, பிரதாப்குமார், வக்கீல் தட்சிணாமூர்த்தி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
நீலம் பண்பாட்டு இயக்கம் சார்பில், அம்பேத்கர் சிலைக்கு ரமேஷ் லோகநாதன் மாலை அணிவித்தார். தென்னிந்திய பவுத்த சங்கத்தில், குடியரசு கட்சியினர் தங்களின் கொடிகளை பறக்க விட்டு, அம்பேத்கர் படத்திற்கு மலர் துாவி வணங்கினர்.