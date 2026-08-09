﻿ அமைச்சரவையில் பெண்களுக்கு இடம் உண்டு: சிவகுமார்

ADDED : ஆக 08, 2026 11:58 PM
பெங்களூரு: ''எங்கள் அமைச்சரவையில், பெண்களுக்கு இடம் இருக்கும் என்பது உறுதி. நாங்கள் பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவோம்,'' என முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்தார்.
முன்னாள் முதல்வர் நிஜலிங்கப்பா நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, பெங்களூரின் விதான் சவுதா முன்பாக உள்ள அவரது சிலைக்கு, முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று மாலை அணிவித்து வணங்கினார்.
பின் அவர் அளித்த பேட்டி:
பெண்கள் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை வகுத்து, லோக்சபாவில் நிறைவேற்றியது காங்கிரசார் தான். லோக்சபா தேர்தலில் கர்நாடகாவில் நாங்கள் தான் பெண்களுக்கு, அதிகமான சீட் வழங்கினோம். எங்கள் அமைச்சரவையில், பெண்களுக்கு இடம் இருக்கும் என்பது உறுதி. நாங்கள் பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவோம்.
அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தால் ஏற்பட்ட பிரச்னை, விரைவில் சரியாகும். காங்கிரசை பற்றி மற்ற கட்சியினர் கவலைப்பட தேவையில்லை. அவரவர் கட்சி மற்றும் அரசை பற்றி சிந்திக்கட்டும். விரைவில் டில்லிக்கு செல்வேன். செல்லும் போது ஊடகத்தினருக்கு தெரிவித்து விட்டு புறப்படுவேன்.
முன்னாள் முதல்வர் நிஜலிங்கப்பாவின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, நாம் அவரை நினைவு கூர்ந்து வணங்குகிறோம். நான் பல முறை நிஜலிங்கப்பாவுடன் பேசியுள்ளேன்.
அவரை சந்திக்க நானும், எஸ்.எம்.கிருஷ்ணாவும் பல முறை சென்றுள்ளோம். சோனியாவும் கூட நிஜலிங்கப்பாவை சந்திக்க, சித்ரதுர்காவுக்கு வந்தார். நான் இரண்டாவது முறை எம்.எல்.ஏ.,வான போதும், அவரை சந்தித்தேன்.
நிஜலிங்கப்பா, கர்நாடகாவுக்கு கவுரவத்தை கொண்டு வந்த தலைவர். கர்நாடகாவை ஒருங்கிணைக்க போராடினார். காந்தியின் தத்துவங்களை பின்பற்றியவர். கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தவர். அவருக்கு பின், மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைவரானார். எளிமையே நிஜலிங்கப்பாவின் சொத்து.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.