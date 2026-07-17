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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ குடிநீர், மின்சார சிக்கனம் கடைப்பிடிக்க விதான் சவுதா ஊழியர்களுக்கு அறிவுரை

﻿ குடிநீர், மின்சார சிக்கனம் கடைப்பிடிக்க விதான் சவுதா ஊழியர்களுக்கு அறிவுரை

﻿ குடிநீர், மின்சார சிக்கனம் கடைப்பிடிக்க விதான் சவுதா ஊழியர்களுக்கு அறிவுரை

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:00 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:00 AM

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பெங்களூரு: மாநில தலைமை செயலகமான, விதான் சவுதாவில் தண்ணீர், மின்சாரத்தை சேமிக்க, அரசு ஊழியர்களுக்கு, மாநில தலைமை செயலர் ஷாலினி ரஜ்னிஷ் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.

அவர் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கை:

சமீபத்தில் அலுவலக நேரம் முடிந்த பின்னரும் மின் விளக்குகள், மின் விசிறிகள், கணினிகள், ஏசி சாதனங்கள் அணைக்கப்படாமல் இருப்பது அரசின் கவனத்துக்கு வந்து உள்ளது.

எனவே, முடிந்தவரை செயலகத்தில் இயற்கை ஒளியை பயன்படுத்த வேண்டும். அலுவலகங்களின் ஜன்னல்களை திறந்து வைத்து, தேவைப்படும்போது மட்டுமே விளக்குகள், மின் விசிறிகளை இயக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு தளத்திலும் உள்ள போலீசாரும், பாதுகாப்பு ஊழியர்களும் மாலை 6:00 மணிக்கு மேல் தேவையற்ற மின் விளக்குகளை அணைக்க வேண்டும்.

காலை 6:00 மணிக்கு மேல் மின் விளக்குகள் எரியாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் அறையில் இல்லாதபோதும், அலுவலக நேரம் முடிந்து, பூட்டு வதற்கு முன், அனைத்து மின் பொத்தான்களும் அணைக்கப்பட வேண்டும்.

இதை தனி செயலர்கள், பாதுகாப்பு ஊழியர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

அதிகாரிகளின் அலுவலக 'ஏசி'க்கள், 24 - 26 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்ப நிலையிலேயே இருக்க வேண்டும்.

வழக்கமான மின் விளக்குகளுக்கு பதில், எல்.இ.டி., விளக்குகளை பயன்படுத்த வேண்டும். தாழ்வாரங்கள், ஓய்வறைகள், கூடங்களில் 'மோஷன் சென்சார்' நிறுவ வேண்டும்.

கழிப்பறைகள், அலுவலகங்களில் உள்ள குழாய்கள் மூடப்பட வேண்டும். நீரின் ஓட்டத்தை குறைக்க, 'நீர் ஏரேட்டர்' நிறுவுங்கள். குழாய்களில் கசிவு ஏற்பட்டால், பொதுப்பணி துறைக்கு உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும்.

தற்போது எல் - நினோ வானிலை மாற்றம் காரணமாக, நாட்டில் மழை பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு உள்ளது. இது விவசாய துறையை கடுமையாக பாதிக்கிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில், மின்சாரம், குடிநீர் போன்ற இயற்கை வளங்களை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவது நம் அனைவரின் கடமை.

சட்டசபை, மேல்சபை செயலகம் மற்றும் பிற அலுவலகங்களின் அனைத்து துறைகளின் அதிகாரிகள், பணியாளர்கள் இந்த உத்தரவை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

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