பூஜை செய்வதாக நம்ப வைத்து நகைகளுடன் சாமியார் ஓட்டம்
பூஜை செய்வதாக நம்ப வைத்து நகைகளுடன் சாமியார் ஓட்டம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:00 AM
நெலமங்களா: பூஜை செய்வதாக பெண்ணை நம்ப வைத்த போலி சாமியார், தங்க நகைகளுடன் ஓட்டம் பிடித்தார்.
பெங்களூரு ரூரல் மாவட்டம், நெலமங்களா தாலுகாவின் பாகல்குன்டேவில் வசிப்பவர் கீதா, 48. இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்துள்ளார்.
இரண்டாவது மகளின் குடும்ப வாழ்க்கையில், பிரச்னை இருந்தது. அவ்வப்போது தம்பதிக்குள் சண்டை நடந்தது. இதனால் கீதா வருத்தம் அடைந்தார்.
இவருக்கு அறிமுகம் ஆன பெண் ஒருவர், சிவகாளி சாமியார் பற்றி கூறினார். 'அவரிடம் உங்கள் பிரச்னையை கூறினால், அனைத்தும் சரியாகும்' என்றார். மகளின் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதால், அப்பெண்ணுடன், சிவகாளி சாமியாரை சந்தித்தார்.
கீதாவிடம் பிரச்னைகளை கேட்டறிந்த சாமியார், 'உங்கள் மருமகனின் உயிருக்கு கண்டம் உள்ளது. வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது, பூஜை நடத்த வேண்டும்' என்றார். இதை உண்மை என நம்பிய கீதா, நேற்று காலை தனியாக இருந்த போது, பூஜைக்கு சாமியாரை வரவழைத்தார்.
அவரும் பூஜைக்கான ஏற்பாடுகளை செய்துவிட்டு, வீட்டில் இருக்கும் பணம், தங்கநகைகளை கொண்டு வந்து வைக்கும்படி கூறினார். கீதாவும், 43 கிராம் எடையுள்ள தங்கநகைகள், 1.30 லட்சம் ரூபாயை வைத்தார்.
அப்போது ஏதோ ஒரு பொடியை, கீதா மீது வீசினார். இதில் அவர் மயங்கி விழுந்தார். அதன் பின் சாமியார் நகைகள், பணத்துடன் தப்பி ஓடி விட்டார். சிறிது நேரத்துக்கு பின், கீதா மயக்கம் தெளிந்து, எழுந்து பார்த்த போது, நகைகள், பணம் திருட்டு போனது தெரிந்தது.
ஏமாந்ததை உணர்ந்த அவர், பாகல்குன்டே போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் செய்தார். போலி சாமியாரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.