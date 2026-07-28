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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை சிவசமுத்திராவில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்

﻿ காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை சிவசமுத்திராவில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்

﻿ காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை சிவசமுத்திராவில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:58 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:58 AM

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மாண்டியா: மழை பற்றாக்குறை காரணமாக, ஆசியாவின் முதல் நீர் மின் உற்பத்தி நிலையமான சிவசமுத்திராவில், மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, மாநிலத்தில் மின் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என அதிகாரிகள் கருதுகின்றனர்.

பொதுவாக மழைக்காலத்தில், காவிரி ஆற்றில் வெள்ளம் பாய்ந்தோடும். ஆனால் இம்முறை சூழ்நிலை மாறுபட்டுள்ளது. மழை பற்றாக்குறையால், அணைகளில் நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளது. மாண்டியா மாவட்டம், மலவள்ளி தாலுகாவில் சிவசமுத்திரா நீர் மின் உற்பத்தி நிலையம் உள்ளது. இது ஆசியாவின் முதல் நீர் மின் உற்பத்தி நிலையமாகும்.

மழை பற்றாக்குறையால், காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் வரவில்லை. எனவே கடந்த ஒன்றரை மாதமாக, மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையத்தில் தினமும் 42 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தியானது. இப்போது முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டதால், மாநிலத்தில் மின் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என, அதிகாரிகள் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

கே.ஆர்.எஸ்., அல்லது கபினி அணையில் இருந்து, தண்ணீர் திறந்து விட்டால் மட்டுமே, மீண்டும் மின் உற்பத்தியை துவக்க முடியும். ஆனால் இந்த அணைகளிலும், நீர் மட்டம் குறைவாக இருப்பதால், தண்ணீர் திறந்து விடுவது கஷ்டம். மழை பெய்து சிவசமுத்திரா நீர் வீழ்ச்சிக்கு தேவையான தண்ணீர் வந்தால் மட்டுமே, மின் உற்பத்தி துவங்கும் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

சிவசமுத்திரா நீர் மின் உற்பத்தி நிலையம் வரலாற்று பின்னணி கொண்டதாகும். 1902ம் ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது. மைசூரின் மஹாராஜா நால்வடி கிருஷ்ண ராஜ உடையாரின் தொலைநோக்கு பார்வை, அன்றைய திவானாக இருந்த சேஷாத்ரி அய்யரின் உழைப்பால், இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் இங்கு உற்பத்தியான மின்சாரம், கோலாரின் தங்கச்சுரங்கத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.

அன்றைய காலத்தில் அமெரிக்கா, சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து, இயந்திரங்கள் கொண்டு வந்து சிவசமுத்திராவில் பொருத்தப்பட்டன. ககனசுக்கி மற்றும் பரசுக்கி அருகிலேயே உள்ள இந்த மின் உற்பத்தி நிலையம், சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்குகிறது. பிரசித்தி பெற்ற மின் உற்பத்தி நிலையம், தண்ணீர் இல்லாமல் தற்காலிகமாக செயல்பாட்டை நிறுத்தியுள்ளது.

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