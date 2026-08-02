﻿ மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்குவது ஏன்?

ADDED : ஆக 01, 2026 11:09 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரு மெட்ரோ நிறுவனத்துக்கு கடந்த நிதியாண்டில், 623 கோடி ரூபாய் நிதி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரில் ஊதா, பச்சை, மஞ்சள் ஆகிய மூன்று வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படுகிறது. 96.1 கி.மீ., துாரத்துக்கு 83 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களுடன் இந்தியாவின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய மெட்ரோ ரயில் நிலையமாக திகழ்கிறது.
தினமும் சராசரியாக 9 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பயணிக்கின்றனர். டிக்கெட் கட்டணம் கடந்த ஆண்டு 71 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டது. இதனால், அதிகபட்ச டிக்கெட் கட்டணம் 60 ரூபாயிலிருந்து 90 ரூபாயாக உயர்ந்தது. இதன் மூலம், நாட்டிலேயே அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் மெட்ரோ ரயில் நிலையமாக பெங்களூரு மாறியது.
இருப்பினும் பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் ஆண்டுதோறும் நஷ்டத்தில் இயங்கி வருவதாக, ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகிறது.
கடந்த 2022 - 2023ம் நிதியாண்டில் வருவாய் 784 கோடி ரூபாய், செலவு, 1,363 கோடி ரூபாய். 2023 - 2024ம் நிதியாண்டில் வருவாய் 900 கோடி; செலவு 1,213 கோடி; 2024 - 2025ம் நிதியாண்டில் வருவாய் 1,190 கோடி; செலவு 1,935 கோடியாக உள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் 623 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டது.
'பயணிகள் அதிகரிப்பு, டிக்கெட் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட போதிலும் மெட்ரோ நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது. இதற்கு அதிகரித்து வரும் பராமரிப்பு செலவுகள், தொழில்நுட்ப செலவுகள், ஊழியர்கள் சம்பளம், கடன்களுக்கான வட்டி செலுத்துவதே காரணம்' என, பெங்களூரு மெட்ரோ நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.