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﻿ நிறுவன செய்திகள்

﻿ நிறுவன செய்திகள்

ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:34 AM

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ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:34 AM

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நகை கடன் சந்தையில் டாடா கேபிட்டல் நுழைந்தது

டாடா குழுமத்தின் நிதி சேவை நிறுவனமான டாடா கேபிட்டல், கேரளாவை சேர்ந்த யோகக் ஷேமம் லோன்ஸ் நிறுவனத்தின் பெரும்பான்மை பங்குகளை வாங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. தங்களின் சில்லரை வர்த்தக கடன் கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ள இந்நடவடிக்கை வாயிலாக, டாடா கேபிட்டல் முதல்முறையாக நகை கடன் சந்தையில் தடம் பதிக்கிறது.

ஏ.பி.பி., நிறுவனத்திடமிருந்து ஒப்பந்தத்தை பெற்ற டி.சி.எஸ்.,

தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான டி.சி.எஸ்., சர்வதேசத் தொழிற்துறை நிறுவனமான ஏ.பி.பி.யிடம் இருந்து பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த புதிய திட்டத்தின் கீழ், ஏ.பி.பி., நிறுவனத்தின் உலகளாவிய நெட்வொர்க்கை ஏ.ஐ., தொழில்நுட்ப சேவை வாயிலாக டி.சி.எஸ்., வடிவமைத்து நிர்வகிக்க உள்ளதுடன், சைபர் பாதுகாப்பு சேவைகளையும் வழங்க உள்ளது.

நிப்பானின் கையகப்படுத்தல் ஆபர் அக்சோ நோபல் நிராகரிப்பு

சர்வதேச பெயின்ட் தயாரிப்பு நிறுவனமான அக்சோ நோபலின் பெயின்ட் வர்த்தகத்தை கிட்டத்தட்ட 82,314 கோடி ரூபாய்க்கு கையகப்படுத்தும் நிப்பான் பெயின்ட் நிறுவனத்தின் ஆபர், அந்நிறுவனத்தால் அதிகாரப்பூர்வமாக நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவல் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச பங்குச்சந்தைகளில் நிப்பான் பெயின்ட் பங்குகள் 3.4 சதவீதம் வரை சரிந்தன.

மேலும் 50,000 பேர் நீக்கப்படலாம்; போக்ஸ்வேகன் சி.இ.ஓ., எச்சரிக்கை

போக்ஸ்வேகன் நிறுவனம், சந்தை போட்டி மற்றும் செலவினங்களை குறைக்கும் நோக்கில் மேலும் 50,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக, அந்நிறுவன ஊழியர்களுக்கு அதன் சி.இ.ஓ., ஆலிவர் ப்ளூம் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் எச்சரித்துள்ளார். அந்நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை சீரமைக்க இந்நடவடிக்கை தேவைப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

ஜிண்டால் ஸ்டீல் சி.இ.ஓ., ராஜினாமா

ஜிண்டால் ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி கவுதம் மல்ஹோத்ரா, தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 28 முதல் சி.இ.ஓ.வாக பணியாற்றி வந்த அவர், ஜூலை 15ல் பதவியில் இருந்து விலக உள்ளார். புதிய சி.இ.ஓ., யார் என்பது குறித்து இந்நிறுவனம் இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை.

நகை கடன் சந்தையில் நுழைந்தது டாடா கேபிட்டல்

டாடா குழுமத்தின் நிதி சேவை நிறுவனமான டாடா கேபிட்டல், கேரளாவை சேர்ந்த யோகக் ஷேமம் லோன்ஸ் நிறுவனத்தின் பெரும்பான்மை பங்குகளை வாங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. தங்களின் சில்லரை வர்த்தக கடன் கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ள இந்நடவடிக்கை வாயிலாக, டாடா கேபிட்டல் முதல்முறையாக நகை கடன் சந்தையில் தடம் பதிக்கிறது.

கையகப்படுத்தல் ஆபர் அக்சோ நோபல் நிராகரிப்பு

சர்வதேச பெயின்ட் தயாரிப்பு நிறுவனமான அக்சோ நோபலின் பெயின்ட் வர்த்தகத்தை கிட்டத்தட்ட 82,314 கோடி ரூபாய்க்கு கையகப்படுத்தும் நிப்பான் பெயின்ட் நிறுவனத்தின் ஆபர், அந்நிறுவனத்தால் அதிகாரப்பூர்வமாக நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவல் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச பங்குச்சந்தைகளில் நிப்பான் பெயின்ட் பங்குகள் 3.4 சதவீதம் வரை சரிந்தன.

ஏ.பி.பி., நிறுவனத்திடமிருந்து ஒப்பந்தத்தை பெற்ற டி.சி.எஸ்.,

தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான டி.சி.எஸ்., சர்வதேசத் தொழிற்துறை நிறுவனமான ஏ.பி.பி.யிடம் இருந்து பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த புதிய திட்டத்தின் கீழ், ஏ.பி.பி., நிறுவனத்தின் உலகளாவிய நெட்வொர்க்கை ஏ.ஐ., தொழில்நுட்ப சேவை வாயிலாக டி.சி.எஸ்., வடிவமைத்து நிர்வகிக்க உள்ளதுடன், சைபர் பாதுகாப்பு சேவைகளையும் வழங்க உள்ளது.

மேலும் 50,000 பேர் நீக்கப்படலாம் ; போக்ஸ்வேகன் சி.இ.ஓ., எச்சரிக்கை

போக்ஸ்வேகன் நிறுவனம், சந்தை போட்டி மற்றும் செலவினங்களை குறைக்கும் நோக்கில் மேலும் 50,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக, அந்நிறுவன ஊழியர்களுக்கு அதன் சி.இ.ஓ., ஆலிவர் ப்ளூம் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் எச்சரித்துள்ளார். அந்நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை சீரமைக்க இந்நடவடிக்கை தேவைப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

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