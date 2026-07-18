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﻿ நிறுவன செய்திகள்

﻿ நிறுவன செய்திகள்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:42 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:42 AM

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ரிலையன்ஸ் பங்கு வாங்கிய புரொமோட்டர் குழு

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் புரொமோட்டர் குழு, கடந்த ஜூன் காலாண்டில் சந்தை கொள்முதல் வாயிலாக தங்களின் பங்குரிமையை 0.48 சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது. 8,500 - 9,000 கோடி ரூபாய்க்கு இந்த பங்கு கொள்முதல் நடந்துள்ளது. இதையடுத்து, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுவில் புரொமோட்டர் குழுவின் பங்குரிமை 50.48 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

ஐ.டி.பி.ஐ., தனியார்மயம்; ஊழியர்கள் போராட்டம்

ஐ.டி.பி.ஐ., வங்கியைத் தனியார்மயமாக்கும் மத்திய அரசின் முடிவை கண்டித்து, வங்கியின் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு வரும் ஜூலை 27ல் நாடு தழுவிய ஒரு நாள் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. ஆகஸ்ட் இறுதிக்குள் தனியார்மயமாக்கல் நடவடிக்கை நிறைவடையலாம் என கூறப்படும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

பி.ஹெச்.எல்.லின் முதல் உள்நாட்டு டிரான்ஸ்பார்மர்

பொது துறை நிறுவனமான பி.ஹெச்.எல்., இந்தியாவின் முதலாவது உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்திலான, 1200 கே.வி., திறன் கொண்ட, யு.ஹெச்.வி.ஏ.சி., எனப்படும் அல்ட்ரா-ஹை வோல்டேஜ் மாற்று மின்னோட்ட டிரான்ஸ்பார்மரை வெற்றிகரமாக உருவாக்கி சோதனை செய்துள்ளது. நம் நாட்டின் மின் வினியோக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

எம்.எஸ்.எம்.இ., ஏற்றுமதி சி.ஐ.ஐ.,வழிகாட்டி புத்தகம்

இந்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களின் ஏற்றுமதி தயார்நிலை மற்றும் அந்நிறுவனங்களின் உலகளாவிய போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்த உதவும் நோக்கில் 'கோயிங் குளோபல்' என்ற புதிய வழிகாட்டி புத்தகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சி.டி.ஐ.எல்., ஐ.ஐ.எப்.டி., மற்றும் சி.ஐ.ஐ., ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து இந்த வழிகாட்டியை வெளியிட்டுள்ளன.

வேதாந்தா குழும நிறுவனங்களின் தரவரிசையை உயர்த்திய கிரிசில்

கிரிசில் ரேட்டிங்ஸ் நிறுவனம், வேதாந்தா குழுமத்தை சேர்ந்த நிறுவனங்களின் நீண்டகால கடன் தரவரிசையை 'ஏ.ஏ.,+' ஆக உயர்த்தி, அந்நிறுவனங்கள் 'நிலைத்தன்மை' கொண்டவை என அறிவித்துள்ளது. வேதாந்தா லிமிடெட், வேதாந்தா அலுமினியம் மெட்டல் மற்றும் வேதாந்தா ஆயில் அண்டு கேஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு இந்த தர உயர்வு பொருந்தும் என இக்குழுமம் தெரிவித்துள்ளது.

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