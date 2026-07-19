நிறுவன செய்திகள்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:35 AM
'கிளப்' சந்தா திட்டத்தைஅறிமுகம் செய்த 'செப்டோ'
குயிக் காமர்ஸ் நிறுவனமான செப்டோ, தங்களின் ஐ.பி.ஓ., வெளியீட்டிற்கு தயாராகி வரும் நிலையில், 'செப்டோ கிளப்' என்ற புதிய கட்டண சந்தா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
7,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள புதிய பங்குகளை வெளியிடுவதற்கான ஆரம்பக்கட்ட வரைவு ஆவணங்களை செபி அமைப்பிடம் சமர்ப்பித்துள்ள நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
ஆக்சிஸ் வங்கியின் சி.எப்.ஓ., ராஜிவ் மந்திரி
பந்தன் வங்கியின் முன்னாள் சி.எப்.ஓ.,வான ராஜிவ் மந்திரி,ஆக்சிஸ் வங்கியின் தலைமை நிதி
அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த ஜூன் மாதம் பந்தன் வங்கியிலிருந்து விலகிய இவர், நிதித்துறையில் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகால அனுபவம் கொண்டவர் ஆவார். தற்போதைய சி.எப்.ஓ., புனீத் சர்மாவின் விலகலை தொடர்ந்து இவருக்கு அந்த பொறுப்பு வழங்கப்படுகிறது.
கெயிலுடன் கூட்டணியைவலுப்படுத்தும் 'கபில்'
பொதுத்துறை நிறுவனங்களான கெயில் மற்றும் 'கபில்' ஆகியவை, நாட்டின் வினியோக கட்டமைப்பிற்கு தேவையான நெருக்கடி கால கனிமங்கள் பிரிவில் தங்களின் கூட்டு பணிகளை மேலும் வலுப்படுத்த உள்ளதாகஅறிவித்துள்ளன. இந்தியாவின்நீண்டகால தொழில் மற்றும் வள பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில்இந்த உள்கட்டமைப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுஉள்ளது.
படேல் இன்ஜினியரிங்ம.பி.,யில் புதிய மைல்கல்
படேல் இன்ஜினியரிங் நிறுவனம்,மத்திய பிரதேசத்தில் 1,600 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் கட்டப்பட்டுவரும் இந்தியாவின் மிக நீளமான12 கி.மீ., சுரங்க நீர்ப்பாசனதிட்டத்தில், இருபுற அகழ்வுபணிகளையும் இணைத்து முக்கியமைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. இத்திட்டம் நிறைவடையும் போது 2.45 லட்சம் ஹெக்டேர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என கூறப்படுகிறது.
தாத்தா ஆகி விட்டதால் விலகல் : கோட்டக் வங்கி சி.இ.ஓ., விளக்கம்
கோட்டக் மஹிந்திரா வங்கியின் சி.இ.ஓ., பதவியிலிருந்து விலகும் அசோக்வாஸ்வானி, தான் தாத்தாவானதை தொடர்ந்து குடும்பத்துடன் நேரம்செலவிட உள்ளதாகவும், இந்ததனிப்பட்ட காரணமே தனதுராஜினாமாவுக்கு காரணம் எனவும்விளக்கியுள்ளார். வங்கி தற்போது மிகவும் வலுவான நிதி நிலையில் உள்ளதாகவும், உள்கட்டமைப்பு பணிகள் சீராகஉள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.