தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/வரியில்லா சர்க்கரை இறக்குமதி அனுமதி டிச., 31 வரை நீட்டிப்பு

வரியில்லா சர்க்கரை இறக்குமதி அனுமதி டிச., 31 வரை நீட்டிப்பு

வரியில்லா சர்க்கரை இறக்குமதி அனுமதி டிச., 31 வரை நீட்டிப்பு

UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 22, 2026 10:24 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 22, 2026 10:24 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: வரியில்லா சர்க்கரை இறக்குமதிக்கு அக்., 31ம் தேதி வரை அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதை டிச., 31ம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய வர்த்தக அமைச்ச கம் அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு:

வெளிநாடுகளிலிருந்து 10 லட்சம் டன் கச்சா சர்க்கரையை வரி விகித ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் இறக்குமதி செய்வதற்கான அனு மதி கடந்த ஆக., 20ம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது . இதன்படி, இறக்குமதி எண் 170114 கொண்ட சர்க்கரையை வரியில்லாமல் அக்., 31ம் தேதி வரை இறக்குமதி செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், பண்டிகை காலம், உள்நாட்டு தேவை அதிகரிப்பை கருத்தில் கொண்டு டிச., 31ம் தேதி வரை இறக் குமதி செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இறக்குமதி சர்க்கரை அளவு 10 லட்சம் டன் என்பதில் மாற்றமில்லை. அதேபோல் கடந்த ஆக., மா தத்தில் அனு மதிக் கப்பட்ட விதிமுறைகளிலும் எந்த வித மாற் ற மும் இல்லை .

இவ் வாறு தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us