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﻿ 'தமிழகத்தில் கரும்பு சாகுபடியை அதிகரிக்க வேண்டும்'

﻿ 'தமிழகத்தில் கரும்பு சாகுபடியை அதிகரிக்க வேண்டும்'

ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:09 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:09 AM

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சென்னை: 'தமிழகத்தின் கரும்பு உற்பத்தியை ஆண்டுக்கு 180 லட்சம் டன்னாக உயர்த்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என சர்க்கரை தொழில்துறையினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

இது குறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் சர்க்கரை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. கடந்த 2012ல் 24 லட்சம் டன் சர்க்கரை உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது 8.50 லட்சம் டன்னாக குறைந்துள்ளது. நடப்பாண்டில் 93 லட்சம் டன் கரும்பு அரைக்கப்படும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரும்பு உற்பத்தியை 180 லட்சம் டன்னுக்கு உயர்த்தினால் தான் சர்க்கரை ஆலைகள் தொடர்ந்து இயங்கும். அதற்கு 2.25 லட்சம் ஏக்கராக உள்ள கரும்பு சாகுபடி பரப்பை 4.50 லட்சம் ஏக்கராக உயர்த்த வேண்டும். இதற்கு விவசாயிகளுக்கு கரும்பு ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் 349 ரூபாயை 710 ரூபாயாக உயர்த்தி பட்ஜெட்டில் அறிவிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு கூறியுள்ளனர்.

தற்போதுள்ள கரும்பு ரகம் ஏக்கருக்கு 40 டன் விளைச்சல் கொடுக்கிறது. இதற்கு மாற்றாக 60 டன் விளைச்சல் உள்ள புதிய ரகத்தை உருவாக்க வேண்டும்.

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