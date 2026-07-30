﻿ எண்கள் சொல்லும் செய்தி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:37 AM
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கடன் மதிப்பீடு பெற்ற நிறுவனங்களின் மொத்த வருவாய் நடப்பு நிதியாண்டில் 9 சதவீதம் உயரக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டின் 5 சதவீதத்தை விட இது அதிகம்.
2,59,000
நாட்டின் செல்போன் ஏற்றுமதி கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 165 மடங்கு உயர்ந்து, 2.59 லட்சம் கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
5,00,000
அமெரிக்க பங்குச்சந்தை வர்த்தகத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு 5 லட்சம் கோடி அமெரிக்க டாலரை கடந்துள்ளது. இதை அடைந்த உலகின் 2வது நிறுவனம் ஆப்பிள்.
250
கிராப்ட்ஸ்மேன் ஆட்டோமேஷன் நிறுவனம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரில் 250 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் புதிய ஆலையை அமைக்கவுள்ளதாக பங்குச்சந்தையில் தெரிவித்துள்ளது.
19,00,000
வீடுகளில் சூரிய மின்சக்தி பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் 'பிரதமரின் சூர்யா கர்' திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுதும் சுமார் 19 லட்சம் குடும்பங்களின் மின் கட்டணம் பூஜ்யமானதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.