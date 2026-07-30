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﻿ நிறுவன செய்திகள்

﻿ நிறுவன செய்திகள்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:39 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:39 AM

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'ரெனாபிளக்ஸ்' கட்டுமான போர்டுகள் அறிமுகம்



ஈரோட்டை சேர்ந்த ரெனாடஸ் குழுமம், தனது ரெனாடஸ் பிராடக்ட் நிறுவனம் வாயிலாக ரெனாபிளக்ஸ் பிராண்டு பைபர் சிமென்ட் போர்டுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 350 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் ஆந்திராவின் நாயுடுபேட்டையில் ஒருங்கிணைந்த ஆலையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆலை, ஆண்டுக்கு 60,000 டன் போர்டுகள் உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்டது.

என்.எல்.சி., பெற்ற இனாக்ஸ் ஆர்டர்



இனாக்ஸ் விண்டு நிறுவனம், என்.எல்.சி., இந்தியாவிடமிருந்து 200 மெகாவாட் காற்றாலை மின் திட்டத்துக்கான, 1,600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆர்டரை பெற்றுள்ளது. இதில் காற்றாலை ஜெனரேட்டர்கள் வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் நீண்டகால பராமரிப்பு பணிகளும் அடங்கும். இது, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களில் இனாக்ஸ் விண்டின் நிலையை வலுப்படுத்தும்.

கோகா-கோலாவுக்கு சந்தை பங்கு சரிவு



உலகளவில் இரண்டாம் காலாண்டில் வலுவான வருவாய் வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருந்தாலும், இந்திய சந்தையில் கோகா-கோலாவின் மதிப்பு அடிப்படையிலான சந்தை பங்கு குறைந்துள்ளது. உள்ளூர் பிராண்டுகளின் போட்டி உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்த சரிவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

ரூ.3,405 கோடி திரட்டிய ஏ.சி.எம்.இ., சோலார்



ஏ.சி.எம்.இ., சோலார் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனம், 250 மெகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டத்தை அமைப்பதற்காக 3,405 கோடி ரூபாயை திரட்டியுள்ளது. இந்த நிதி, திட்ட கட்டுமானம் மற்றும் நீண்டகால செயல்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. நாட்டின் தூய்மை எரிசக்தி திறனை அதிகரிக்கும் முயற்சியில் இது முக்கிய மைல்கல்லாக கருதப்படுகிறது.

ஆதார் சரிபார்ப்பு 'அரட்டை' அறிமுகம்



ஜோஹோவின் தகவல் பரிமாற்ற செயலியான 'அரட்டை', போலி கணக்குகள் மற்றும் ஆள்மாறாட்ட மோசடிகளை தடுக்க ஆதார் அடிப்படையிலான அடையாள சரிபார்ப்பு வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பயனர்கள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இந்த வசதியை பயன்படுத்தலாம். பாதுகாப்பான தகவல் பரிமாற்ற சூழலை உருவாக்கும் நோக்கில் இந்த புதிய அம்சம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

'ரெனாபிளக்ஸ்' கட்டுமான போர்டுகள் அறிமுகம்



ஈரோட்டை சேர்ந்த ரெனாடஸ் குழுமம், தனது ரெனாடஸ் பிராடக்ட் நிறுவனம் வாயிலாக ரெனாபிளக்ஸ் பிராண்டு பைபர் சிமென்ட் போர்டுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 350 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் ஆந்திராவின் நாயுடுபேட்டையில் ஒருங்கிணைந்த ஆலையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆலை, ஆண்டுக்கு 60,000 டன் போர்டுகள் உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்டது.

கோக - கோலா சந்தை பங்கு சரிவு



உலகளவில் இரண்டாம் காலாண்டில் வலுவான வருவாய் வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருந்தாலும், இந்திய சந்தையில் கோக- - -கோலாவின் மதிப்பு அடிப்படையிலான சந்தை பங்கு குறைந்துள்ளது. உள்ளூர் பிராண்டுகளின் போட்டி உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்த சரிவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இனாக்ஸ் பெற்ற என்.எல்.சி., ஆர்டர்



இனாக்ஸ் விண்டு நிறுவனம், என்.எல்.சி., இந்தியாவிடமிருந்து 200 மெகாவாட் காற்றாலை மின் திட்டத்துக்கான, 1,600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆர்டரை பெற்றுள்ளது. இதில் காற்றாலை ஜெனரேட்டர்கள் வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் நீண்டகால பராமரிப்பு பணிகளும் அடங்கும். இது, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களில் இனாக்ஸ் விண்டின் நிலையை வலுப்படுத்தும்.

ரூ.3,405 கோடி திரட்டிய 'ஆக்மே சோலார்

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ஆக்மே சோலார் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனம், 250 மெகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டத்தை அமைப்பதற்காக 3,405 கோடி ரூபாயை திரட்டியுள்ளது. இந்த நிதி, திட்ட கட்டுமானம் மற்றும் நீண்டகால செயல்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. நாட்டின் தூய்மை எரிசக்தி திறனை அதிகரிக்கும் முயற்சியில் இது முக்கிய மைல்கல்லாக கருதப்படுகிறது.

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