﻿ எண்கள் சொல்லும் செய்தி

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8
பொதுத்துறை நிறுவனமான கோல் இந்தியாவின் நிலக்கரி உற்பத்தி, கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 8.44 சதவீதம் அதிகரித்து 5.03 கோடி டன்னாக உயர்ந்துள்ளது.
150
ஓ.என்.ஜி.சி., நிறுவனம் கடலுக்கு அடியில் எரிவாயு வளங்களை கண்டறிய 150 ஆழ்கடல் ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி கிணறுகளை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
3,87,000
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26,83,00,000
அலைக்கற்றை சேவையை குறிப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விரிவுபடுத்த தவறியதாக கூறி வோடபோன்-ஐடியா நிறுவனத்திற்கு 26.83 கோடி ரூபாய்க்கு அபராதம்
2,500
ஆந்திராவின், விசாகப்பட்டினத்தில் 2,500 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 9.6 கோடி சிப் தயாரிக்கும் திறனுள்ள செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி ஆலைக்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல்.
ADDED : ஆக 02, 2026 02:20 AM
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பொதுத்துறை நிறுவனமான கோல் இந்தியாவின் நிலக்கரி உற்பத்தி, கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 8.44 சதவீதம் அதிகரித்து 5.03 கோடி டன்னாக உயர்ந்துள்ளது.
150
ஓ.என்.ஜி.சி., நிறுவனம் கடலுக்கு அடியில் எரிவாயு வளங்களை கண்டறிய 150 ஆழ்கடல் ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி கிணறுகளை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
3,87,000
கடந்த ஜூலையில் 3.87 லட்சம் கோடி ரூபாய் அன்னிய செலாவணி திரட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் வெளிநாட்டினரின் வங்கி வைப்புதொகையான 3.48 லட்சம் கோடி ரூபாய்
26,83,00,000
அலைக்கற்றை சேவையை குறிப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விரிவுபடுத்த தவறியதாக கூறி வோடபோன்-ஐடியா நிறுவனத்திற்கு 26.83 கோடி ரூபாய்க்கு அபராதம்
2,500
ஆந்திராவின், விசாகப்பட்டினத்தில் 2,500 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 9.6 கோடி சிப் தயாரிக்கும் திறனுள்ள செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி ஆலைக்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல்.