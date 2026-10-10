எண்கள் சொல்லும் செய்தி

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ADDED : அக் 10, 2026 10:46 PM
57.45
நாட்டின் அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு கடந்த வாரத்தில் 1.01 லட்சம் கோடி ரூபாய் குறைந்து 57.45 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது என ரிசர்வ் வங்கி தகவல்
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நடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் 20 சதவீதம் வரை வளர்ச்சியை காணும் என கோட்டக் இன்ஸ்ட்டியூஷனல் ஈக்வட்டிஸ் அறிக்கை
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அமெரிக்காவின் வேலைவாய்ப்பு கட்டுப்பாட்டால் இந்திய ஐ.டி., நிறுவனங்களின் லாப வரம்பு அடுத்த 12 மாதங்களில் 10 – 30 அடிப்படை புள்ளிகள் வரை பாதிப்பு ஏற்படும் என ஆய்வாளர்கள் கணிப்பு
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நாட்டின் 6ஜி தொலைதொடர்பு சேவை அறிமுகம் 2030க்கு தள்ளிப்போகும் என செல்லுலார் தொலைத்தொடர்பு சேவை நிறுவனங்கள் சங்கம் தகவல்
100
தற்போதைய பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 75 – 100 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தலாம் என எஸ்.பி.ஐ., கேப்பிடல் மார்க்கெட்ஸ் கணிப்பு.