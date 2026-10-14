எண்கள் சொல்லும் செய்தி

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
20.23
மத்திய அரசின் 400 உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை மேற்கொள்ள பி.எம். கதிசக்தி கீழ் 20.23 லட்சம் கோடி ரூபாய் பெற பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது
6.14
கடந்த செப்., மாதத்தில் ரயில்வே சரக்கு போக்கு வரத்து 6.14 சதவீதம் உயர்ந்து 135.50 டன் பொருட்களை கையாண்டுள்ளது
2
ஐ.சி.ஏ.ஆர் சார்பில் ஹெக்டேருக்கு 20 குவின்டால் விளைச்சல் தரும் 2 புதிய சோயாபீன்ஸ் ரகங்களை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது
1
தற்போது 19 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ள தெலுங்கானா மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை 2034ம் ஆண்டுக்குள் 1 டிரில்லயன் டாலராக உயர்த்த
அம்மாநில அரசு இலக்கு
17,00,000
பொதுத்துறை நிறுவனமான என்.டி.பி.சி., அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் அணுமின் உற்பத்தியில் 17 லட்சம் கோடி ரூபாயை முதலீடு செய்ய உள்ளது.
ADDED : அக் 14, 2026 03:24 AM
அ நிறம் | அளவு
20.23
மத்திய அரசின் 400 உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை மேற்கொள்ள பி.எம். கதிசக்தி கீழ் 20.23 லட்சம் கோடி ரூபாய் பெற பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது
6.14
கடந்த செப்., மாதத்தில் ரயில்வே சரக்கு போக்கு வரத்து 6.14 சதவீதம் உயர்ந்து 135.50 டன் பொருட்களை கையாண்டுள்ளது
2
ஐ.சி.ஏ.ஆர் சார்பில் ஹெக்டேருக்கு 20 குவின்டால் விளைச்சல் தரும் 2 புதிய சோயாபீன்ஸ் ரகங்களை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது
1
தற்போது 19 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ள தெலுங்கானா மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை 2034ம் ஆண்டுக்குள் 1 டிரில்லயன் டாலராக உயர்த்த
அம்மாநில அரசு இலக்கு
17,00,000
பொதுத்துறை நிறுவனமான என்.டி.பி.சி., அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் அணுமின் உற்பத்தியில் 17 லட்சம் கோடி ரூபாயை முதலீடு செய்ய உள்ளது.