ADDED : நவ 18, 2026 02:09 AM
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நடப்பு ரபி பருவ கோதுமை சாகுபடி பரப்பு 15 சதவீதம் சரிந்துள்ளது.
கடந்தாண்டு 59.10 லட்சம் ஹெக்டேராக இருந்த நிலையில் தற்போது
50.07 லட்சம் ஹெக்டேராக சரிவு
1,70,000
கடந்த ஏப்., முதல் செப்., வரை ஸ்மார்ட் போன் ஏற்றுமதி 35% அதிகரித்து
1.70 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது என இந்திய செல்லுலார் மற்றும்
மின்னணு பொருள் ஏற்றுமதி கவுன்சில் தகவல்
65,393
நாட்டின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில், அமேசான் நிறுவனம், வரும் 2030க்குள் 65,393 கோடி ரூபாயை முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது
100
தயாரிப்பு துறையில் உற்பத்தியை பெருக்க அடுத்த 10 ஆண்டுகளில்
100 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஊக்க கடன் திட்டத்தை அரசு கொண்டு வர
வேண்டும் என 'பிக்கி' வலியுறுத்தியுள்ளது
27,863
நகை மற்றும் ஆபரண கற்களின் ஏற்றுமதி, கடந்த அக்., மாதத்தில்
34 சதவீதம் உயர்ந்து 27,863 கோடி ரூபாயாக இருந்தது என நகை
ஏற்றுமதி கவுன்சில் அறிக்கை.