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நிறுவனம் ஆர்டர் புத்தக மதிப்பு (ரூ.கோடி) (30.6.26 நிலவரம்) சந்தை மதிப்பு (ரூ.கோடி) (29.10.26 நிலவரம்)
எல்&டி., 7,78,954 5,27,945
பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் 2,60,255 1,39,962
என்.பி.சி.சி., 1,27,000 19,427
ரயில் விகாஸ் நிகாம் 93,492 38,781
என்.சி.சி., 81,214 7,416
கல்பதரு புராஜெக்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் 66,607 23,176
பவர் மெக் புராஜெக்ட்ஸ் 55,398 6,929
அப்கான்ஸ் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 43,290 7,785
ஜே குமார் இன்ப்ராபுராஜெக்ட்ஸ் 22,246 3,110
பி.எஸ்.பி., புராஜெக்ட்ஸ் 13,245 2,923
(ஆதாரம்: பஜாஜ் புரோக்கிங்)
சந்தை மதிப்பை விட அதிக ஆர்டர் மதிப்பை கொண்ட 10 நிறுவனங்கள்
சந்தை மதிப்பை விட அதிக ஆர்டர் மதிப்பை கொண்ட 10 நிறுவனங்கள்
UPDATED : நவ 01, 2026 01:55 AM
ADDED : அக் 31, 2026 09:16 PM
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நிறுவனம் ஆர்டர் புத்தக மதிப்பு (ரூ.கோடி) (30.6.26 நிலவரம்) சந்தை மதிப்பு (ரூ.கோடி) (29.10.26 நிலவரம்)
எல்&டி., 7,78,954 5,27,945
பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் 2,60,255 1,39,962
என்.பி.சி.சி., 1,27,000 19,427
ரயில் விகாஸ் நிகாம் 93,492 38,781
என்.சி.சி., 81,214 7,416
கல்பதரு புராஜெக்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் 66,607 23,176
பவர் மெக் புராஜெக்ட்ஸ் 55,398 6,929
அப்கான்ஸ் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் 43,290 7,785
ஜே குமார் இன்ப்ராபுராஜெக்ட்ஸ் 22,246 3,110
பி.எஸ்.பி., புராஜெக்ட்ஸ் 13,245 2,923
(ஆதாரம்: பஜாஜ் புரோக்கிங்)