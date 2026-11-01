தங்க பத்திரங்களில் 200 சதவீத லாபம்

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ரிசர்வ் வங்கி கடந்த 2021ம் ஆண்டு நவம்பர் 2ம் தேதி வெளியிட்ட தங்க பத்திரங்களுக்கான முன் கூட்டிய முதிர்வு விலையை அறிவித்துள்ளது.
ஒரு கிராம்
வாங்கிய விலை
ரூ. 4,715
முன்கூட்டிய முதிர்வு விலை
ரூ. 14,167
லாபத்தொகை
ரூ. 9,45 2 ரூபாய்
200%
ADDED : நவ 01, 2026 03:00 PM
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ரிசர்வ் வங்கி கடந்த 2021ம் ஆண்டு நவம்பர் 2ம் தேதி வெளியிட்ட தங்க பத்திரங்களுக்கான முன் கூட்டிய முதிர்வு விலையை அறிவித்துள்ளது.
ஒரு கிராம்
வாங்கிய விலை
ரூ. 4,715
முன்கூட்டிய முதிர்வு விலை
ரூ. 14,167
லாபத்தொகை
ரூ. 9,45 2 ரூபாய்
லாபம்
200%