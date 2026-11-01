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தங்க பத்திரங்களில் 200 சதவீத லாபம்

தங்க பத்திரங்களில் 200 சதவீத லாபம்

ADDED : நவ 01, 2026 03:00 PM

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ADDED : நவ 01, 2026 03:00 PM

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ரிசர்வ் வங்கி கடந்த 2021ம் ஆண்டு நவம்பர் 2ம் தேதி வெளியிட்ட தங்க பத்திரங்களுக்கான முன் கூட்டிய முதிர்வு விலையை அறிவித்துள்ளது.

ஒரு கிராம்

வாங்கிய விலை

ரூ. 4,715

முன்கூட்டிய முதிர்வு விலை

ரூ. 14,167

லாபத்தொகை

ரூ. 9,45 2 ரூபாய்

லாபம்

200%

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