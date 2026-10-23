தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/ஜியோ பங்குகளுக்கு 5.57 மடங்கு விண்ணப்பம்

ஜியோ பங்குகளுக்கு 5.57 மடங்கு விண்ணப்பம்

ஜியோ பங்குகளுக்கு 5.57 மடங்கு விண்ணப்பம்

ADDED : அக் 23, 2026 04:29 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 23, 2026 04:29 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

‘ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ்’ பங்கு வெளியீட்டின் இரண்டாம் நாளான நேற்று, மொத்தம் 5.57 மடங்கு விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன.

அதிகபட்சமாக, தகுதிவாய்ந்த நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கான பிரிவில் 13.29 மடங்கு விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன. நிறுவனமல்லாத முதலீட்டாளர்களுக்கான பிரிவில் 5.97 மடங்கு விண்ணப்பங்களும், ஊழியர்களுக்கான பிரிவில் 2.10 மடங்கு விண்ணப்பங்களும், சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கான பிரிவில் 1.54 மடங்கு விண்ணப்பங்களும் வந்துள்ளன.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us