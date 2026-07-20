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﻿ இந்த வாரத்தில் தொடங்கும் 7 ஐ.பி.ஓ., வெளியீடுகள்

﻿ இந்த வாரத்தில் தொடங்கும் 7 ஐ.பி.ஓ., வெளியீடுகள்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:01 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:01 AM

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இந்த வாரம் 4 'மெயின்போர்டு' மற்றும் 3 'எஸ்.எம்.இ.,' உள்பட மொத்தம் 7 நிறுவனங்கள் ஐ.பி.ஓ., வெளியிடுகின்றன. இதுதவிர, 3 மெயின்போர்டு மற்றும் 2 எஸ்.எம்.இ, உள்பட மொத்தம் 5 நிறுவனங்கள் பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்படுகின்றன.

மெயின்போர்டு



1. கியூப் ஹைவேஸ் டிரஸ்ட்

தொடங்கும் தேதி: ஜூலை 22, 2026

முடியும் தேதி: ஜூலை 24, 2026

பங்கு விலை வரம்பு: ரூ.151-152

2. எக்ஸ்ட்ரானெட் டெக்னாலஜீஸ்

தொடங்கும் தேதி: ஜூலை 23, 2026

முடியும் தேதி: ஜூலை 27, 2026

பங்கு விலை வரம்பு: ரூ.120-127

3. லோஹியா கார்ப்

தொடங்கும் தேதி: ஜூலை 23, 2026

முடியும் தேதி: ஜூலை 27, 2026

பங்கு விலை வரம்பு: இன்னும்

அறிவிக்கப்படவில்லை

4. இந்தோ - எம்.ஐ.எம்.,

தொடங்கும் தேதி: ஜூலை 23, 2026

முடியும் தேதி: ஜூலை 27, 2026

பங்கு விலை வரம்பு: இன்னும்

அறிவிக்கப்படவில்லை

எஸ்.எம்.இ.,

1. கல்ப் லாய்ட்ஸ் (இந்தியா)

தொடங்கும் தேதி: ஜூலை 20, 2026

முடியும் தேதி: ஜூலை 22, 2026

பங்கு விலை வரம்பு: ரூ.100

2. மெட்டாலிக் டெக்னோபோர்ஜ்

தொடங்கும் தேதி: ஜூலை 21, 2026

முடியும் தேதி: ஜூலை 23, 2026

பங்கு விலை வரம்பு: ரூ.72-77

3. ஸ்ரீ பாலாஜி (மலா) டெக்ஸ்டைல்ஸ்

தொடங்கும் தேதி: ஜூலை 22, 2026

முடியும் தேதி: ஜூலை 24, 2026

பங்கு விலை வரம்பு: ரூ.66-70

பட்டியலிடப்படும் நிறுவனங்கள்: நிறுவனம் பட்டியலிடப்படும் தேதி பிரிவு எஸ்.பி.ஐ., பண்ட்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் 21.7.26 மெயின்போர்டு ஆல்பைன் டெக்ஸ்வோர்ல்டு 21.7.26 மெயின்போர்டு கேலிபர் மைனிங் அண்டு லாஜிஸ்டிக்ஸ் 24.7.26 மெயின்போர்டு மில்வொர்க்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் 21.7.26 எஸ்.எம்.இ., சோடெபின் பாரத் 23.7.26 எஸ்.எம்.இ.,



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